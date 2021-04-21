Розв'язання війни проти України є політичним самогубством для Путіна, – експерт

Повномасштабний наступ Росії на територію України є політичним самогубством для Володимира Путіна. Зокрема, у Кремля немає для цього сил та засобів.
Джерело:24 канал
Військовий експерт Олег Жданов заявив, що розвідка інших країн також не бачить критичного накопичення російських військ для повномасштабного вторгнення. Як він зауважив, поблизу українських кордонів немає й скупчення ударного угруповання.
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Якою була мета Росії
За словами Жданова, Росія переміщувала 2 військові частини для того, щоб в Україні виникла паніка. Він припустив, що це було демонстраційною поведінкою, аби показати свою силу.
Для Путіна є політичним самогубством розв'язати сьогодні відкриту війну проти України,
– наголосив експерт.
Однак він зазначив, що єдиним місцем, де Росія наразі безкарно веде проти української держави війну, є окремі райони Донбасу.
Чи відкриє Кремль другий фронт
Військовий експерт зауважив, що російські бойовики не відкриватимуть фронт зі сторони окупованого Криму. Як розповів Жданов, на здійснення масштабної морської десантної операції в Росії немає сил та засобів.
Зважаючи на це, особливої загрози там не існує, адже Україна може відбити таку вірогідність.
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"Наразі будь-які дії російського солдата чи з білоруського кордону, чи з російського, чи з Криму в бік України – це війна", – наголосив Жданов.
Експерт також зазначив, що в разі нападу світ буде змушений розірвати всі стосунки з країною-агресором, яка розв'язала війну на європейському континенті.
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Загострення на Донбасі: коротко
- Росія активно стягує свої війська до кордону з Україною та в тимчасово окупований Крим.
- За даними моніторингової місії ОБСЄ, російські найманці на Луганщині грубо порушують рижим тиші. Водночас бойовики стягнули туди важку техніку та "Гради".
- Володимир Зеленський заявив, що Україна не хоче війни, але готова до неї.
- У Державному департаменті США наголосили, що Росія – держава-агресор. Зокрема, там занепокоєні агресивними діямикраїни проти України.