У Путіна є 4 завдання: чи зможе Росія відновити воєнну потугу до 2028 року

Війна Росії проти України перейшла в стадію боротьби на виснаження. Кремль намагається всіма способами дестабілізувати ситуацію в Україні. Зараз у Кремлі обговорюють головні цілі.

Путін не планує зупинятися. Водночас перед Кремлем стоїть чотири головних завдання. Про це у своїй колонці Інтерфакс-Україна розповів голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко.

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Розвиток військового потенціалу росіян

Завдання 1 – забезпечити внутрішню стабільність, мобілізувати населення та економіку, збільшити виробництво озброєння та військової техніки,

– наголошує Олександр Литвиненко.

Голова зовнішньої розвідки запевняє, що Кремль зараз може забезпечувати стабільність економіки та керувати тими чи іншими процесами у державі. У 2026 році серед головних планів Росії є здатність підтримувати широкомасштабні бойові дії активної інтенсивності за допомогою обсягів військового виробництва.

За словами Литвиненка, у 2028 році Росія повинна повністю відновити свою воєнну потужність з 2022 року. На такий план російський бюджет орієнтують протягом 2024 – 2026. Уже наступного року приблизно 40% бюджету витрачатиметься на війну. Водночас 29,4% спрямовуватимуть на оборону, а 9,2% – на спецслужби та правоохоронців.

Конфронтація із Заходом

Серед головних завдань Кремля голова зовнішньої розвідки виокремлює формування коаліції держав на противагу Заходу. Такий формат "Глобального Півдня +" просуватиме альтернативні Європі погляди. Головною метою, як зазначає Литвиненко, є "нормалізація Заходу", перетворення його на ще один регіон (Євро-Атлантика) з перспективою подальшого вбудовування західних країн у свої регіони.

На думку Кремля, для цього необхідно якомога більше посилювати ядерний шантаж, переконати Захід у тому, що боротьба із Росією буде невигідною, і навіть програшною. Важливим аспектом буде збільшення військової боєздатності Росії та інших країн такого "альянсу".

Зрештою західні еліти будуть вимушені зробити важкий вибір – перетворення на ізольовану територію або ж залучення до світового співробітництва. Водночас результат війни Росії проти України має визначальний характер, оскільки стане потужним чинником для зміни геополітичної ситуації.

Прагнучи створити міжнародну коаліцію Путін заграє з мусульманами всередині Росії. Попри незадоволення багатьох росіян, Кремль дозволяє главі Чечні Кадирову публічну позасудову розправу над підозрюваним у нарузі над Кораном,

– зазначає голова Служби зовнішньої розвідки України.

Литвиненко також наголосив, що сталінські традиції антисемітизму є важливим інструментом у покращенні міжнародних відносин з пропалестинським табором.

Які у Кремля плани щодо інших країн

Наразі пріоритет – Молдова і країни Балтії: Литва, Латвія, Естонія, вся західна частина колишнього СРСР. Кремль вже розпочав таку роботу. Привід – порушення прав російськомовних (передусім Латвія, Естонія),

– наголошує Литвиненко.

Голова зовнішньої розвідки зазначає, що у Москві вже розповідають про численні утиски російськомовних у країнах Балтії та порушення права на самоідентичність. За його словами, російські дипломати-шпигуни активно створюють бізнеси у країнах Європи задля якомога більшого проникнення у всі сфери суспільно-політичного життя.

Провокація нових конфліктів

Як прогнозує Олександр Литвиненко, у Кремлі планують створити "експедиційний корпус", до якого залучать як і деяких членів Вагнеру, так і працівників російських спецслужб.

Москвою вже апробовано підхід, коли дії псевдонайманців тісно скоординовані з активністю агентури впливу у місцевому істеблішменті, а також пулом політтехнологів та spin-doctors (політичний бек-офіс),

– повідомляє голова зовнішньої розвідки.

Він також запевняє, що така діяльність має на меті забезпечити необхідну для Кремля політичну ситуацію в інших країнах. Росіяни хочуть використати послаблення позицій західних країн в Африці, зокрема у Сахелі.

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