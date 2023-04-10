Ще 670 знищених окупантів, нові подробиці про "злиті" документи: хронологія 411 дня війни

В Україні вже 411 день повномасштабної війни. Наші захисники продовжують давати відсіч російському агресору та готуватися до потужного контрнаступу.

Про боротьбу українців на фронті та дипломатичному рівні 10 квітня розповідає 24 Канал.

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У Херсонській МВА повідомили, що за минулу добу російська армія випустила по громаді 39 снарядів. Під ворожим вогнем перебували Антонівка, Придніпровське, Музиківка, Степанівка, Комишани, Корабельний район Херсона. На щастя, без потерпілих.У Генштабі ЗСУ повідомили, що упродовж минулої доби Сили оборони ліквідували ще 670 окупантів. Росія вже втратила орієнтовно 178 820 своїх бійців.

Втрати ворога станом на ранок 10 квітня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Росії солдат під час відпустки зґвалтував восьмикласницю.УПЦ МП – не незалежна організація, а продовження російської держави. Кремль використовує інформаційну операцію, аби звинуватити Україну в релігійній нетерпимості до Московського патріархату та отримати прихильність релігійних громад у всьому світі. Про це заявили аналітики ISW.

Зверніть увагу "Злиті" документи про український контрнаступ: що відомо про російський фейк та як реагує Київ

У Reuters констатували, що "секретні папери", які злили у мережі, містять надзвичайно різну інформацію. Тож справа про "витік" заплутаніша, ніж здається.Аналітики ISW заявили, що Росія намагається знищити ПЦУ. Для цього загарбники проводять кампанію переслідування на тимчасово окупованих територіях. Від російських репресій також страждають греко-католики та протестанти.В ISW повідомили, що Путін повністю контролює всі церкви в Росії. Диктатор збирався зробити це і в Україні.

06:20 У Генштабі ЗСУ оприлюднили ранкове зведення:

минулої доби ворог завдав 26 авіаційних та 4 ракетних удари. 2 ракети влучили в об'єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя. На жаль, там є поранені та загиблі.

Сили оборони відбили ще 58 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

У Бахмуті продовжуються запеклі бої.

На Запоріжжі окупанти продовжують примусову паспортизацію населення.

Наша авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Збито 6 ворожих безпілотників: 3 типу "Ланцет", 2 – "Зала" та 1 – "Суперкам".

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 4 ЗРК, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.

У CNN заявили, що через гучний витік "секретних документів" Україна вже змінила деякі свої військові плани.У Рівному на одному з ринків жінка знайшла величезну суму грошей. Поліція вже шукає власника.Засновник ПВК "Вагнера" лякає росіян потужністю сил майбутнього контрнаступу України. Пригожин заявив, що ЗСУ могли зібрати до 400 тисяч особового складу.Відбій.На Сході Україні оголосили тривогу.У вересні 2022-го Росія "ледве не збила" британський літак-розвідник біля України. Про це пише The Washington Post, посилаючись на "витік" секретних документів Пентагону.