Ще 670 знищених окупантів, нові подробиці про "злиті" документи: хронологія 411 дня війни
10 квітня 2023, 06:21Читать новость на русском
В Україні вже 411 день повномасштабної війни. Наші захисники продовжують давати відсіч російському агресору та готуватися до потужного контрнаступу.
Про боротьбу українців на фронті та дипломатичному рівні 10 квітня розповідає 24 Канал.
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Зверніть увагу "Злиті" документи про український контрнаступ: що відомо про російський фейк та як реагує Київ07:56 У Reuters констатували, що "секретні папери", які злили у мережі, містять надзвичайно різну інформацію. Тож справа про "витік" заплутаніша, ніж здається.07:23 Аналітики ISW заявили, що Росія намагається знищити ПЦУ. Для цього загарбники проводять кампанію переслідування на тимчасово окупованих територіях. Від російських репресій також страждають греко-католики та протестанти.07:15 В ISW повідомили, що Путін повністю контролює всі церкви в Росії. Диктатор збирався зробити це і в Україні.
06:20 У Генштабі ЗСУ оприлюднили ранкове зведення:
- минулої доби ворог завдав 26 авіаційних та 4 ракетних удари. 2 ракети влучили в об'єкти цивільної інфраструктури Запоріжжя. На жаль, там є поранені та загиблі.
- Сили оборони відбили ще 58 атак росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.
- У Бахмуті продовжуються запеклі бої.
- На Запоріжжі окупанти продовжують примусову паспортизацію населення.
- Наша авіація завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
- Збито 6 ворожих безпілотників: 3 типу "Ланцет", 2 – "Зала" та 1 – "Суперкам".
- Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили 4 ЗРК, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та 5 станцій радіоелектронної боротьби ворога.