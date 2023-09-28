Допоможе "магія великих чисел": Бєлєсков пояснив, як Україна переможе у війні
Україна пройшла довгий шлях у війні проти Росії, але зіткнеться ще не з одним викликом. Однак, безсумнівно, що попри труднощі країну-агресорку вдасться перемогти.
Старший аналітик фонду "Повернись живим" та аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков в інтерв'ю 24 Каналу поділився своїми думками щодо перемоги України на полі бою. Для цього, за його словами, насамперед мусить консолідуватись суспільство та влада.
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Чому Україна переможе у війні
"Я все ж таки розраховую на те, що ми будемо робити менше помилок, а противник і далі робитиме більше. І що ми цим користуватимемось", – зазначив Микола Бєлєсков.
На думку аналітика, якщо всередині українського суспільства та політичної влади, збережеться єдність, то у Заходу не буде іншого варіанту, крім як нам допомагати. Зокрема, ніхто зможе змусити Україну йти на домовленості з Росією.
Ми й далі зможемо втримувати коаліцію на підтримку України, виграти час до запуску оборонно-промислового комплексу цивілізованих держав. А далі вже почнеться магія великих чисел, оскільки зараз оці порівняння маленького ВВП Росії, великого ВВП країн формату "Рамштайн", – це все про можливості, які будуть,
– наголосив Бєлєсков.
Аналітик додав, що зараз Україні потрібно перетворити економічний потенціал в оборонний. Річ у тім, що впродовж 18 місяців Україна спочатку трималась на власних можливостях, а далі – на тих запасах, що накопичив Захід.
Оскільки вони значною мірою вичерпались, тому потрібен час для відновлення та виходу на той рівень, який "надасть силам добра перевагу".Зверніть увагу! Повне інтерв'ю з Миколою Белєсковим можна почитати за посиланням.
Як світ допомагає Україні: актуальні новини
- У НАТО повідомили про збільшення виробництва боєприпасів і для власних потреб, і для потреб України. Амбасадорка США при НАТО Джуліан Сміт зауважила, що країни-члени НАТО передавали Україні необхідне озброєння у збиток собі. Через це запаси деяких держав справді страждали. Тож для цього в Альянсі розпочали роботу над планом дій щодо оборонного виробництва.
- Україна отримала перші американські танки Abrams. Наразі на полі бою буде 10 машин, іще 23 Сполучені Штати обіцяють передати Україні згодом. Мовиться про модифікацію M1 Abrams.
- Прем'єрка Естонії Кая Каллас наголосила, що в Росії достатньо ресурсів для ведення тривалої війни. Тому Каллас закликала Захід реагувати на поточні потреби ЗСУ й не зволікати з військовою підтримкою для України, адже це грає на руку Путіну.