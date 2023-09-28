Допоможе "магія великих чисел": Бєлєсков пояснив, як Україна переможе у війні

Україна пройшла довгий шлях у війні проти Росії, але зіткнеться ще не з одним викликом. Однак, безсумнівно, що попри труднощі країну-агресорку вдасться перемогти.

Старший аналітик фонду "Повернись живим" та аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков в інтерв'ю 24 Каналу поділився своїми думками щодо перемоги України на полі бою. Для цього, за його словами, насамперед мусить консолідуватись суспільство та влада.

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Чому Україна переможе у війні

"Я все ж таки розраховую на те, що ми будемо робити менше помилок, а противник і далі робитиме більше. І що ми цим користуватимемось", – зазначив Микола Бєлєсков.

На думку аналітика, якщо всередині українського суспільства та політичної влади, збережеться єдність, то у Заходу не буде іншого варіанту, крім як нам допомагати. Зокрема, ніхто зможе змусити Україну йти на домовленості з Росією.

Ми й далі зможемо втримувати коаліцію на підтримку України, виграти час до запуску оборонно-промислового комплексу цивілізованих держав. А далі вже почнеться магія великих чисел, оскільки зараз оці порівняння маленького ВВП Росії, великого ВВП країн формату "Рамштайн", – це все про можливості, які будуть,

– наголосив Бєлєсков.

Аналітик додав, що зараз Україні потрібно перетворити економічний потенціал в оборонний. Річ у тім, що впродовж 18 місяців Україна спочатку трималась на власних можливостях, а далі – на тих запасах, що накопичив Захід.

Оскільки вони значною мірою вичерпались, тому потрібен час для відновлення та виходу на той рівень, який "надасть силам добра перевагу".

Як світ допомагає Україні: актуальні новини

У НАТО повідомили про збільшення виробництва боєприпасів і для власних потреб, і для потреб України. Амбасадорка США при НАТО Джуліан Сміт зауважила, що країни-члени НАТО передавали Україні необхідне озброєння у збиток собі. Через це запаси деяких держав справді страждали. Тож для цього в Альянсі розпочали роботу над планом дій щодо оборонного виробництва.

Україна отримала перші американські танки Abrams. Наразі на полі бою буде 10 машин, іще 23 Сполучені Штати обіцяють передати Україні згодом. Мовиться про модифікацію M1 Abrams.

Прем'єрка Естонії Кая Каллас наголосила, що в Росії достатньо ресурсів для ведення тривалої війни. Тому Каллас закликала Захід реагувати на поточні потреби ЗСУ й не зволікати з військовою підтримкою для України, адже це грає на руку Путіну.