Недоумки і людожери, – жінка з Кахастану поставила на місце Росію

Громадянка Казахстану відповіла на заклики росіян, щодо підтримки казахами українців. Вона порівняла поведінку Росії з ревнощами старого чоловіка до молодої жінки.

Росіяни невдоволені тим, що звичайні казахи підтримують українців. Про це жінка заявила у своєму відео, яке поширили в соцмережах.

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Казахи і росіяни – зовсім не братні народи

Героїня відео зауважила, що казахи та росіяни не є братніми народами, бо відрізняються ментально та зовнішньо.

У нас з вами різні культури, релігії, різні мови. І зовні ми відрізняємося від вас,

– наголосила казашка.

Також громадянка Казахстану нагадала, як росіяни вчинили з українцями, до яких донедавна ходили в гості та заводили з ними родини.

"От ви загравали з поняттями братства та сестринства, а потім взяли та напали на Україну з війною та зброєю",

– сказала жінка.

Жінка зазначила, що у росіян зараз не все гаразд з головою, до того ж, вона порівняла Росію з імпотентним стариганем, який ревнує молоду і красиву Україну до Європи. Закінчила своє звернення казашка, сказавши, що у росіян зараз немає братів, а також проголосивши українське національне гасло – Слава Україні.

Казашка влучно висловилась про росіян: дивіться відео

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