Путін усюди говорить, що воює з НАТО: чи готовий він до справжніх бойових дій

У Росії заявили, що можуть бити по аеродромах тих країн, де розмістять винищувачі F-16. Пропагандисти заявляють, що це нібито законна ціль, ба більше, ударами у відповідь неодноразово погрожував і сам Владімір Путін.

Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що прогнозувати рішення очільника Кремля дуже ризиковано. Адже все залежить від ступеня його божевілля у конкретний момент.

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Чи готова Росія до війни з НАТО

Путін завжди погрожує Заходу ядерним ударом, але він розуміє, що такий крок неминуче призведе до втягування НАТО у війну. Тому малоймовірно, що диктатор на це наважиться.

У будь-якому разі аеродроми, де планують розташовувати F-16, досить добре захищені, тож навряд чи ці удари досягнуть мети. А якщо це все-таки станеться, то неминуче призведе до втягування у війну однієї з країн НАТО.

Тільки недавно ми згадували про висадку військ у Нормандії та відкриття другого фронту. Я не відкидаю, що союзники України також відкриють другий фронт. А Путін, завдаючи ударів по аеродромах, тільки наблизить цей момент,

– підкреслив Яковенко.

Тоді союзники Україні безпосередньо втрутяться у війну, а очільник Кремля сам це спровокує. Відтак Путін нарешті відчує, що означає воювати з НАТО, бо упродовж всієї повномасштабної війни тільки переконує у цьому росіян.

"Удар по західних аеродромах і втягування у війну з НАТО стануть справжньою катастрофою для Путіна. Він постійно про це говорить, але на ділі все не так. Варто лише згадати епізод у Сирії, коли росіяни зіткнулися з американцями. Молекули їхніх тіл досі намагаються знайти в сирійських пісках", – зауважив Яковенко.

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