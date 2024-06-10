Путін усюди говорить, що воює з НАТО: чи готовий він до справжніх бойових дій
У Росії заявили, що можуть бити по аеродромах тих країн, де розмістять винищувачі F-16. Пропагандисти заявляють, що це нібито законна ціль, ба більше, ударами у відповідь неодноразово погрожував і сам Владімір Путін.
Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, що прогнозувати рішення очільника Кремля дуже ризиковано. Адже все залежить від ступеня його божевілля у конкретний момент.
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Чи готова Росія до війни з НАТО
Путін завжди погрожує Заходу ядерним ударом, але він розуміє, що такий крок неминуче призведе до втягування НАТО у війну. Тому малоймовірно, що диктатор на це наважиться.
У будь-якому разі аеродроми, де планують розташовувати F-16, досить добре захищені, тож навряд чи ці удари досягнуть мети. А якщо це все-таки станеться, то неминуче призведе до втягування у війну однієї з країн НАТО.
Тільки недавно ми згадували про висадку військ у Нормандії та відкриття другого фронту. Я не відкидаю, що союзники України також відкриють другий фронт. А Путін, завдаючи ударів по аеродромах, тільки наблизить цей момент,
– підкреслив Яковенко.
Тоді союзники Україні безпосередньо втрутяться у війну, а очільник Кремля сам це спровокує. Відтак Путін нарешті відчує, що означає воювати з НАТО, бо упродовж всієї повномасштабної війни тільки переконує у цьому росіян.
"Удар по західних аеродромах і втягування у війну з НАТО стануть справжньою катастрофою для Путіна. Він постійно про це говорить, але на ділі все не так. Варто лише згадати епізод у Сирії, коли росіяни зіткнулися з американцями. Молекули їхніх тіл досі намагаються знайти в сирійських пісках", – зауважив Яковенко.
Останні новини про Владіміра Путіна
- Російський диктатор заявив, що "не брязкатиме ядерною зброєю". Натомість він звинуватив у ядерній ескалації Європу та США. Саме на них Путін поклав відповідальність за початок війни в Україні. До того ж лицемірно переконував, що нібито не хоче, аби дійшло до ядерних ударів.
- Обидві доньки так званого російського президента вперше разом з'явилися на офіційному заході. Мовиться про економічний форум, де виступав і сам Путін. Раніше очільник Кремля ховав своїх дітей і лише у 2017 році підтвердив, що у нього є дві доньки та онук. Втім припускають, що насправді він ще має інших позашлюбних дітей.
- Російський депутат Армен Мнацаканян закликав знищувати громадян, які є опозиційно налаштованими. За його словами, на Росію зараз і так "тиснуть вороги", а країна перебуває під санкціями. Тому треба "вбивати тих, хто нас не хоче бачити або любити".