Виступаючи 23 квітня на колегії міноборони Росії, Шойгу розповідав про реформування та розширення армії. Втім, він приховав справжню мету інформаційної спецоперації, яка наразі дає всім зрозуміти, що Росія – невинна жертва та лише захищається від агресії НАТО.

Росіяни всі зусилля в інформаційному полі кинули на те, щоб довести всім, що посилення російської армії на їхніх західних кордонах спрямовані виключно на захист і є реакцією на ймовірну агресію НАТО. Головною загрозою для Росії Шойгу назвав США та їх союзників і російські збройні сили продовжуватимуть покращувати свій склад і структуру "пропорційно до загрози".

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Сучасні наративи Кремля сягають корінням холодної війни

Росіяни повторюють стандартну інформаційну операцію Кремля, яка розглядає Захід як постійного агресора, а Росію як пасивну жертву, яка намагається захиститися від зовнішніх атак. Цей наратив дійшов до наших днів у майже незмінному вигляді з часів Радянського Союзу.

Шойгу також повідомив про розширення Московського та Ленінградського військових округів і звинуватив Швецію у посиленні напруженості на північно-західному та західному флангах Росії через її вступ до НАТО. Шойгу сказав, що в складі Ленінградського військового округу сформували 44-й армійський корпус в Карелії, на кордоні з Фінляндією і підтвердив, що Росія розширює три неназваних мотострілецьких бригади до мотострілецьких дивізій.

В Кремлі стверджують, що вступ Фінляндії до НАТО змусив Росію створити Ленінградський військовий округ на фінському кордоні, а оборонні навчання НАТО та реакція на російську агресію в Україні вимагають тривалого нарощування російської армії. Все це продовжує давній наратив Кремля про те, що Росія є невинною жертвою агресивного розширення НАТО.

Росія активно готується до конфронтації з НАТО

Поточні російські військові реформи та розширення армії, ймовірно, мають на меті підготувати Росію до імовірної майбутньої конфронтації з НАТО. Втім, спроба Росії видати реформи як захисні за своєю суттю є інформаційною операцією, яка, ймовірно, має на меті змусити країни НАТО утриматися від підвищення власних оборонних можливостей для уникнення ескалації.

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