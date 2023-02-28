Психоз росіян вже не сховати: генерал-лейтенант пояснив важливість нинішнього етапу війни

На окупованих росіянами територіях дедалі частіше лунають вибухи. У загарбників психоз, вони намагаються тримати ситуацію під контролем, але їм це не дуже вдається.

Водночас українським захисникам потрібна далекобійна зброя та боєприпаси до неї, щоб завдавати точкових ударів вглиб окупованих територій України та змусити ворога піти з наших земель. Про це 24 Каналу розповів генерал-лейтенант ЗСУ у відставці та військовий експерт Ігор Романенко.

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У чому важливість нинішнього етапу війни

Як-от було під час Херсонської операції. Тоді Збройні Сили України зайняли перший рубіж оборони та почали завдавати ударів по пунктах управління російських окупантів, складах і логістичних ланцюгах. Натомість загарбники були вимушені самі вийти з правого берега Херсонщини.

Сьогодні триває етап стратегічної оборонної операції. Важкі бої йдуть від Харківської до Запорізької області, а найгарячіше – в районі Бахмута Донецької області.

Що стосується інших напрямків, то там якщо російським окупантам і вдається просуватися, то лише в межах завдань тактичного рівня.

Нам треба у цій стратегічній операції з оборони перемолоти противника, зупинити його, змусити перейти до оборони бодай на окремих напрямках і за наявністю підготовленого стратегічного резерву проводити контрнаступальні операції щодо звільнення територій,

– зауважив військовий експерт.

Однак це другий етап на майбутнє. Зараз наші бійці знищують ворога на усій лінії фронту та завдають точкових ударів по важливих об'єктах росіян. Зокрема в районі окупованого Маріуполя, який загарбники зробили своїм логістичним хабом і звезли туди велику кількість особового складу та військової техніки.

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Що цікаво, ці вибухи вже здійснюються на дальності до 100 кілометрів, тобто більше за стандартні 84 кілометри HIMARS. Окрім того, ЗСУ мають "Точка-У", а також партнери передали нам високоточні крилаті бомби JDAM.

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