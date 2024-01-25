Авдіївка буде в центрі уваги: на яких ще напрямках можуть тиснути росіяни

Днями офіцер "Легіону Свободи", майор МВС Максим Морозов повідомив, що російська армія готується до нового витка битви за Авдіївку, підтягнувши на цей напрямок 40 тисяч резервістів. Однак не тільки на Авдіївському напрямку тиснутиме ворог.

В етері 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович припустив, де росіяни можуть активізувати наступальні дії. Зазначимо, що на ключових ділянках фронту Україна будує власну "лінію Суровікіна".

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На думку військового оглядача, наступів на нових напрямках, щодо яких були прогнози, зокрема Харківському або ж Чернігівському, не буде. Однак російські загарбники продовжуватимуть атакувати передусім Авдіївку та Південь України.

Цілком імовірно, що на Запорізькому напрямку окупанти намагатимуться відновити свої позиції. Противник може наступати від Мар'їнки у бік Курахового або Вугледара. Також росіяни концентруватимуть свої зусилля на Куп'янсько-Лиманському та Бахмутському напрямках.

Авдіївка буде в центрі уваги. Минули новорічні свята й, можливо, ворог накопичив ресурси та намагатиметься далі тиснути на цих ділянках фронту,

– мовив Попович.

За його словами, на Авдіївський напрямок найбільше прикута увага, адже захоплення міста – це політична мета, щоб Владімір Путін міг показати хоча б якусь перемогу напередодні так званих президентських виборів.

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