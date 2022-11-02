Потрібні резерви військ: генерал-лейтенант назвав перспективні напрямки для ЗСУ

Для ЗСУ є низка перспективних напрямків, де слід зосередити свою увагу надалі. Водночас для ефективного впливу на противника Україні потрібні резерви.

Попри значні втрати на полі бою, на окремих напрямках окупанти сподіваються продовжувати штурмові дії. Про це 24 каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант ЗСУ Ігор Романенко.

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"Гарячі" точки на фронті

Експерт зазначив, що пріоритетними для ЗСУ залишаються окремі ділянки фронту на Сході, на Півдні України й особливо – "Донецька оперативна зона", де окупанти намагаються штурмувати українські сили.

Росіяни наступають, потрохи просуваються, після чого наші все відбивають. Продовжуються запеклі бої на цьому напрямку. Також є інтенсивні бої на окремих напрямках поблизу Херсона, Кремінної та Сватового. Ці напрямки з воєнної точки зору є перспективними, але щоб здійснити надалі рішучі дії, треба набрати резервів у живій силі та техніці й подавити на окремих місцях зони прориву,

– пояснив оглядач.

За його словами, поки ситуація буде такою, перекидати сили, які вкрай потрібні росіянам, щоб "латати діри" на фронті – вони не зможуть.

"Вони потроху направляють мобілізованих, але масованих переведень військ та техніки немає. Треба чітко уявляти, що там прийняли рішення про формування спільних військових угруповань з Білоруссю, якими безумовно командуватиме Генштаб Росії", – додав аналітик.

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На його думку, надалі окупанти сформують загальні сили, "які також діятимуть з повітря".

"Включатиме це ті формування, які захищають ці сили, які їх забезпечують – це і літаки, в тому числі три МіГи-31К, що можуть застосовувати "Кинджали", – підкреслив Романенко.

Пріоритетність "Донецького напрямку"

Генерал вказав, що під час виступу 9 травня на "Червоній площі" кремлівський диктатор Владімір Путін проголосив воєнно-політичне завдання, що треба захопити Луганську і Донецьку області, тому "Донецький напрямок" є пріоритетним для Кремля.

Ми бачимо, що все зовсім не так, як їм хотілось по ситуації у Луганщині. А по Донецькій області – вони декілька місяців намагаються щось захопити Бахмут та Авдіївку, але в них ніщо не виходить. Вони вже 5 разів переносили терміни захоплення Донецької області через політичні рішення,

– зауважив фахівець.

За його словами, якщо окупанти захопили б Бахмут та інші населені пункти навколо міста, це підвищило б загрозу для Краматорська та Слов'янська, але на ситуацію також впливає і те, що роблять ЗСУ поблизу Кремінної та Сватового.

"У них одна з ключових помилок – що стратегічні рішення пріоритетніші ніж воєнні, попри ситуацію. Це порушення об'єктивних законів ведення війни. До тих пір, поки так буде – будуть помилки, прорахунки й поразки в угрупованнях Росії", – резюмував Романенко.

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