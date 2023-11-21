Росія дуже потерпатиме: як США та Китай можуть серйозно вплинути на перебіг війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США та Китай спільними зусиллями можуть змусити Росію вивести свої війська з нашої країни. Пекін та Вашингтон мають можливості тиснути економічно.

США та Китай можуть обмежити ресурси Росії, які їй потрібні для роботи військово-промислового комплексу. Таку думку 24 Каналу озвучив політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

Дивіться також Таємні переговори та розрядка 2․0 для світу: про що домовлялися Байден та Сі в США

Китай та США можуть серйозно вплинути

Валерій Клочок зазначив, що Росія має проблеми з виробництвом снарядів, тому вона змушена звертатися до Північної Кореї. КНДР теж не має безмежних ресурсів. Країна купує технології у Китаю. У такий спосіб Пекін може вплинути на співпрацю Росії та Північної Кореї.

Також Китай має механізми, які можуть вплинути на швидкість просування окупаційного війська, мобілізацію у Росії. Адже країна-агресорка бере амуніцію для своїх вояк саме у КНР.

Крім того, Пекін постачає Москві товари не військового призначення, але Росія застосовує їх на війні проти України. До прикладу, це екскаватори, які загарбники активно використовують для побудови лінії Суровікіна.

Якщо вони будуть припинені, то Росія буде серйозно потерпати чим далі, тим більше. Росія потрапила у велику економічну залежність від Китаю. КНР та США це розуміють. Домовленість двох держав може призвести до того, що можливості Росії вести війну проти України суттєво зменшаться. Як мінімум, вона буде змушена припинити вогонь,

– вважає він.

Клочок про вплив Китаю та США на Росію: дивіться відео

Зустріч Байдена та Сі: головне