Буданов натякає: військовий експерт припустив, про які небезпеки попередив очільник ГУР

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив, що травень – червень будуть складними для України. Боротьба з ворогом набуде складних форм не лише на лінії фронту, але й на суспільному рівні. Недостатня кількість озброєння в України дає суттєву перевагу для наступу Росії.

Про це розповів 24 Каналу військовий експерт Владислав Селезньов, зазначивши, що Україну чекає непроста ситуація на полі бою найближчим часом. Він додав, що основним посилом від Кирила Буданова у його зверненнях є заувага про те, що найближчі кілька тижнів ми й далі будемо відчувати брак боєприпасів, а Росія намагатиметься розколювати українське суспільство ще й і зсередини.

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"Ми маємо розуміти, що генерал Буданов – військовий діяч найвищого рівня у нашій країні, тому певні речі не може називати", – зауважив військовий експерт.

Загрози для України

Владислав Селезньов підкреслив, що постачання боєприпасів, які були куплені в межах ініціативи президента Чехії Петра Павела, будуть відчутні на фронті лише наприкінці травня або на початку червня. Технічна підтримка від уряду США очікується не надто пізно, проте до надходження першої партії ще мине кілька тижнів.

Окрім надскладної ситуації на полі бою, зокрема, західніше від Авдіївки, що зумовлене браком ресурсів, може додатися певна внутрішньополітична нестабільність. Буданов наголошує на тому, що Росія робить все можливе для того, щоб максимально розбурхати ситуацію всередині українського суспільства,

– сказав він.

Військовий експерт навів декілька тригерів, які можуть слугувати Росії приводом для пропаганди, зокрема, питання відсутності демобілізації, адже нещодавно Рада вилучила цю правку з закону про мобілізацію. Кремль також може ставити під сумнів правомірність повноважень президента Володимира Зеленського через обговорення майбутніх виборів в Україні.

Причин для хвилювань є чимало. Щодо цього натякає генерал Буданов, але він чітко артикулює таке – зараз складний період (для України – 24 Канал), але не катастрофічного рівня,

– підсумував Селезньов.

Заяви Буданова щодо війни в Україні