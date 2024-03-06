На якому напрямку росіяни мають успіхи: військовий експерт оцінив ситуацію на фронті

Російські окупанти ще мають певні успіхи на Авдіївському напрямку. Хоч ситуація там стабілізована, але це не означає, що там не тривають бойові дії.

Не менш складна ситуація південніше від Мар'їнки. Це 24 Каналу зауважив військовий експерт Владислав Селезньов.

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Тривають тяжкі бої

Владислав Селезньов зазначив, що деякі населені пункти, які розташовані західніше Авдіївки, постійно перебувають під вогневим впливом ворожої артилерії, авіації. Зокрема, мовиться про Бердичі, Тоненьке та інші.

Що відбувається біля Авдіївки: дивіться на карті

Ситуація південніше Мар'їнки теж складна. Там ворог намагається використовувати свою кількісну та військово-технічну перевагу, певні територіальні здобутки.

Ділянок, де вирують запеклі бойові дії, чимало. Але українська армія демонструє приклад мужності, звитяги та героїзму. Якщо ці чесноти підтримуються достатньою кількістю озброєння та боєприпасів, то ситуація точно під контролем української армії. Ми завдаємо серйозних втрат ворожій силі,

– наголосив він.

Ситуація на Авдіївському напрямку: останнє