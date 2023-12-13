Усі війська в Україні: чи здатні росіяни до наступу на Півночі

Російські окупанти майже усі свої війська розмістили на тимчасово окупованих територіях України. Ворог не може знову наступати на північно-східному напрямку, зокрема, на Харків.

Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, загарбники не здатні вести наступальні дії з Курська, Воронежа, Бєлгорода.

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Ворожих військ там нема

Роман Світан підкреслив, що, очевидно, росіяни бояться накопичувати сили та засоби для відновлення широкомасштабних наступальних дій на північно-східному напрямку, бо бояться ударів з боку ЗСУ. Російські війська розміщуються на тимчасово окупованих територіях України.

Північно-східний кордон України у цьому сенсі, можна сказати, безпечний. Це висновок, виходячи з фактів не розгортання достатніх сил та засобів на північному сході нашої країни. Російські війська в основному всі розгорнуті на в Україні,

– пояснив він.

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