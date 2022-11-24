Поки у Росії радітимуть своїм "перемогам", ми вже будемо під Москвою

Ми воюємо з суспільством дегенератів. Вони втрачають велетенські території, відвойовані після їхнього вторгнення.

"Перемоги" пораженців

Їхній Чорноморський флот розгромлений, флагман втоплений, другий флагман зазнає принизливої поразки від дронів просто в домашній акваторії.

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Вони вже давно звикли до обстрілів Брянської, Воронежської, Волгоградської областей. І вони радіють, як діти, що залишили когось на кілька годин без світла.

ЗСУ вже ведуть зворотній відлік

Тупі обізяни! Поки ви полюєте за цивільними об'єктами і витрачаєте ваші ракети на тренування нашої ППО, ЗСУ не сплять.

Радимо Скільки масованих ракетних нальотів ще доведеться витримати Україні



Українські сили ППО 23 листопада змогли збити 51 крилату ракету та 5 безпілотників / Інфографіка Повітряних Сил ЗСУ

Вони полюють за вашими солдатами. Послаблюють вашу армію. Палять склади і штаби. Розробляють плани визволення нових і нових територій.

Поки ви ляпаєте язиками, ми робимо! Колись ви прокинетеся від солодких співів пропагандистів, які розказують про ваші 100500 поразок, як про стопіццот перемог, але ми будемо вже під Москвою. Радійте, дебілоїди! Шоу маст гоу он!

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