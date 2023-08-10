Кремль може закінчити війну, але є нюанс, – Гудков про плани Путіна

Росія продовжує втрачати своїх військових на війні в Україні. Тому країна-агресорка не проти завершити бойові дії, але на своїх умовах.

Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів 24 Каналу, що наступальні спроби окупантів спрямовані на посилення їхніх позицій під час перемовин.

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"Кремль прагне завершити війну, але на своїх умовах. Вони намагаються почати контрнаступ, щоб показати, що вони ще в силі, що вони ще спроможні, що вони ще мають ресурси", – пояснив Гудков.

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Диктатор боїться росіян

У травні заступник російського міністра закордонних справ Михайло Лагузін озвучив вимоги Кремля для завершення війни. Мовляв, Україна має відмовитись від вступу до НАТО та ЄС, визнати окуповані території та російську мову – державною.

"Путін давно веде війну проти власного народу – тепер вона розширюється, масштаб репресій нарощується", – зазначив Гудков.

Як відомо, для посилення безпеки власного режиму диктатор підписав закон про озброєння росгвардії важкою технікою. Параноя диктатора виходить за будь-які межі здорового глузду – він готовий убивати власних громадян.

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