Кремль може закінчити війну, але є нюанс, – Гудков про плани Путіна
Росія продовжує втрачати своїх військових на війні в Україні. Тому країна-агресорка не проти завершити бойові дії, але на своїх умовах.
Російський опозиційний політик Геннадій Гудков розповів 24 Каналу, що наступальні спроби окупантів спрямовані на посилення їхніх позицій під час перемовин.
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"Кремль прагне завершити війну, але на своїх умовах. Вони намагаються почати контрнаступ, щоб показати, що вони ще в силі, що вони ще спроможні, що вони ще мають ресурси", – пояснив Гудков.
Який план має Путін щодо завершення війни: дивіться відеоЗверніть увагу! У травні заступник російського міністра закордонних справ Михайло Лагузін озвучив вимоги Кремля для завершення війни. Мовляв, Україна має відмовитись від вступу до НАТО та ЄС, визнати окуповані території та російську мову – державною.
Диктатор боїться росіян
"Путін давно веде війну проти власного народу – тепер вона розширюється, масштаб репресій нарощується", – зазначив Гудков.
Як відомо, для посилення безпеки власного режиму диктатор підписав закон про озброєння росгвардії важкою технікою. Параноя диктатора виходить за будь-які межі здорового глузду – він готовий убивати власних громадян.
Війна перемістилась на територію Росії: основне
- Останнім часом у країні-агресорці почастішали вибухи. Зокрема, 9 серпня стався інцидент на заводі в Сєргієвому Посаді. Там виробляли обладнання для силових структур.
- Крім того, російські добровольці готують наступну операцію з визволення країни-агресорки. Під час першої фази рейду вони змогли зайти на 42 кілометри вглиб Росії та затрофеїти зброю.
- По престижу Росії боляче вдарив заколот Євгенія Пригожина 24 червня. Тоді він разом зі своїми найманцями встановив контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем і кількома дорогами, що ведуть до Москви.