Шойгу переплутав Україну з Росією та назвав мінімальну тривалість війни

Сєргєй Шойгу вкотре поширював кремлівську пропаганду та звинувачував Україну і Захід в тому, що насправді робить Росія. Посіпака Кремля під час виступу розповів, коли може завершитися розв'язана його країною війна.

Міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу, який нещодавно розгубився через питання щодо переможця у війні, знову відзначився абсурдною заявою. Він назвав рік, в який країна-агресорка планує завершити так звану "СВО".

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Що наговорив Шойгу

Спочатку посіпака Владіміра Путіна жалівся на те, що США та інші союзники України продовжують надавати зброю ВСУ. Згодом Шойгу, ймовірно, переплутав назви держав. Бо він сказав, що це не Росія, а Україна нібито "кидає ненавчених солдатів у безглузді штурми на забій".

Щоб зробити свою заяву ще більш цинічною, голова міноборони Росії звинуватив Захід у буцімто "цинічних діях". Далі Шойгу почав брехати про нібито сучасне озброєння та високу підготовку в російських окупантів. А після цього він розповів про подальші наміри країни-агресорки.

Послідовна реалізація заходів плану діяльності до 2025 року дозволить досягти намічених цілей,

– сказав він.

Таким чином, Шойгу натякнув, що повномасштабна агресія Росії проти України триватиме мінімум до 2025 року.

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