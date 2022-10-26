Кремль готує дещо страшніше, ніж побрехеньки про "брудну бомбу"

Російські розмови про "брудну бомбу" є маячнею і як маячня виглядають. Але така мачня небезпечна – це маневр відволікання.

Чотири сигнали SOS

По-перше, у Москві хочуть відволікти увагу від ударів по нашій критичній інфраструктурі й змусити всіх говорити про свою брехню.

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По-друге, дзвінки керівництва російського Міноборони створюють простір для поновлення спілкування із Заходом. Дуже сподіваюся, що Захід на це не поведеться.

По-третє, це робота на внутрішню аудиторію – пропаганда в Росії працює, як божевільна, але люди все одне дедалі більш скептично ставляться до дій російського режиму.

, але дуже важливе. Росія може готувати "підґрунтя" для атаки на інші українські АЕС, зокрема – Рівненську з території Білорусі. Тут просто вуха стирчать – якщо "є загроза брудної бомби", то потрібно захопити всі джерела радіоактивних речовин.

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Попереджений – готовий до дії

А насправді логіка проста і геноцидальна – позбавити нас джерел генерації й досягти колапсу в енергосистемі взимку.

Як би безглуздо не виглядала російська маячня щодо "брудної бомби", нам потрібно пояснити нашим друзям всі мотиви російського режиму. Попереджений означає готовий до дій.

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