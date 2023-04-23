Війна – це виживання Путіна: якою повинна бути перемога України
Президент Росії Владімір Путін сприймає війну, як природне середовище для свого існування. Україна повинна прагнути не лише повернути окуповані території, а й остаточно зруйнувати Росі у такому вигляді, як вона має зараз.
Про це 24 Каналу заявив політолог Олег Лісний. Він додав, що зі смертю Путіна Росія не перестане існувати й це є серйозним викликом для України та всього цивілізованого світу.
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Втрата Криму стане цвяхом в домовину Путіна
За його словами, Путін живе у викривленій реальності та бачить війну, як постійний процес. Для нього вона може мати різні форми, але важливо, щоб тривала постійно. Для російського диктатора війна – це виживання і, як тільки вона зупиниться, то це стане його поразкою.
"Крим сприймається народом Росії, як велика геополітична перемога. Якби Путін на цьому зупинився, то йому б ставили пам’ятники, як Петру I, але йому захотілося більше. Коли ми повернемо Крим, це буде один з цвяхів у домовину Путіна. Наша мета – не просто повернення своїх територій, а руйнація Російської імперії, яку будуть називати згодом Московія або Заболоття", – заявив Лісний.
Олег Лісний ситуацію у Кремлі: дивитись відео
На його думку, коли Росія програє, але залишиться у теперішній формі, то це буде лише означати підготовку до нової війни. Україні потрібно гуртувати увесь світ довкола ідеї фрагментації Росії, щоб налагоджувати контакти вже з окремими її частинами.
Становище Путіна у Росії
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про нестійке становище президента Росії Владіміра Путіна. Він каже, що російська еліта, зокрема його старі прибічники, починає відвертатися від російського диктатора.
- Ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин висловився за припинення війни, щоб перейти до оборони та закріпитись на окупованих територіях. Таку заяву він нібито адресував Путіну, вважають в Інституті вивчення війни.