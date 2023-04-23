Війна – це виживання Путіна: якою повинна бути перемога України

Президент Росії Владімір Путін сприймає війну, як природне середовище для свого існування. Україна повинна прагнути не лише повернути окуповані території, а й остаточно зруйнувати Росі у такому вигляді, як вона має зараз.

Про це 24 Каналу заявив політолог Олег Лісний. Він додав, що зі смертю Путіна Росія не перестане існувати й це є серйозним викликом для України та всього цивілізованого світу.

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Втрата Криму стане цвяхом в домовину Путіна

За його словами, Путін живе у викривленій реальності та бачить війну, як постійний процес. Для нього вона може мати різні форми, але важливо, щоб тривала постійно. Для російського диктатора війна – це виживання і, як тільки вона зупиниться, то це стане його поразкою.

"Крим сприймається народом Росії, як велика геополітична перемога. Якби Путін на цьому зупинився, то йому б ставили пам’ятники, як Петру I, але йому захотілося більше. Коли ми повернемо Крим, це буде один з цвяхів у домовину Путіна. Наша мета – не просто повернення своїх територій, а руйнація Російської імперії, яку будуть називати згодом Московія або Заболоття", – заявив Лісний.

Олег Лісний ситуацію у Кремлі: дивитись відео

На його думку, коли Росія програє, але залишиться у теперішній формі, то це буде лише означати підготовку до нової війни. Україні потрібно гуртувати увесь світ довкола ідеї фрагментації Росії, щоб налагоджувати контакти вже з окремими її частинами.

Становище Путіна у Росії