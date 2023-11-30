Атака "Шахедами", на Хмельниччині та Вінниччині були вибухи: хронологія 645 дня війни

Майже два роки Україна веде боротьбу з російською агресією. Тим часом окупанти не припиняють тероризувати мирне населення, щодня вдаючись до повітряних ударів по цивільній та критичній інфраструктурах.

Про головні новини останнього дня листопада, протистояння українців агресії Росії, ситуацію на міжнароджні арені читайте у хронології 24 Каналу.

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