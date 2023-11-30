Атака "Шахедами", на Хмельниччині та Вінниччині були вибухи: хронологія 645 дня війни
Майже два роки Україна веде боротьбу з російською агресією. Тим часом окупанти не припиняють тероризувати мирне населення, щодня вдаючись до повітряних ударів по цивільній та критичній інфраструктурах.
Про головні новини останнього дня листопада, протистояння українців агресії Росії, ситуацію на міжнароджні арені читайте у хронології 24 Каналу.
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Президент Зеленський відвідав передовий командний пункт оборонців Купʼянська та нагородив військових. В останні дні листопада 2023 року на важливих ділянках російської залізниці згоріли два об'єкти: Внаслідок спеціального заходу, реалізованого спільно з рухом опору, рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано, За даними 24 Каналу, СБУ влаштувала "бавовну" на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який розташований у Бурятії. Фактично це єдиний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм. Речник Повітряних сил зауважив, що цілі й об'єкти, які росіяни хочуть вражати, залишаються незмінні. Вони мають великі списки На думку речника, окупантам відомі цілі, які вони мають вражати, а наші військові можуть лише здогадуватися, що саме це може бути. За словами Ігната, "Шахеди" летять по відомих маршрутах, хоча щоразу окупанти коригують ці маршрути й змінюють їх для того, щоб наші військові не очікували безпілотники на напрямку, на якому вони летіли буквально вчора. У ГУР повідомили, що за останні кілька днів у Московській області згоріли 2 релейні шафи. Так, на важливих ділянках російської залізниці згоріли два об'єкти: Внаслідок спеціального заходу, реалізованого спільно з рухом опору, рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано, Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що очільник ГУР Кирило Буданов вміє давати дзеркальну відповідь. Так він прокоментував отруєння дружини головного розвідника Маріанни Буданової, яка два дні тому була госпіталізована з отруєнням. Отруїли також й інших співробітників ГУР. Подоляк зазначив, що у такий спосіб держава-терорист намагається викликати максимально панічні настрої серед населення нашої держави. Аналітики з Інституту вивчення війни заявляють про неспроможність Росії створити згуртоване військо на лівобережжі Херсонщини. Так, частина загарбників відмовляється штурмувати позиції ЗСУ через брак зброї. Йдеться про 810 морську піхотну бригаду Росії у складі сил "Дніпро", яка дислокується поблизу Кринок. Водночас поки що незрозуміло, чи виклики командування й управління, з якими стикаються російські сили в Херсоні, спричинять помітні наслідки на полі бою, У ніч проти 30 листопада 6 ракетами "С-300" окупанти одночасно вдарили по Покровькому району Донеччини. Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждало 10 осіб, серед них 4 дитини. Ще п’ятьох людей шукають під завалами. Покровськ: серед постраждалих – родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Також поранення отримав ще 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі. Новоградівка: влучання у багатоповерховий будинок. Поранено 13-річну дитину. Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. Під завалами імовірно можуть знаходитися ще 5 людей, серед них дитина. Мирноград: росіяни вдарили 2 ракетами із ЗРК "С-300". Руйнувань зазнав відділ поліції. У Повітряних силах повідомили, що у ніч проти 30 листопада 2023 року противник атакував Україну 20-ма ударними БпЛА типу "Шахед" з двох напрямків: окупований Крим і Приморсько-Ахтарськ -рф. У результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави. Увечері 29 листопада місцеві пабліки писали, що у Брянську лунали потужні вибухи у районі телецентру. Вони припускають, що удар міг прийтися по складу "Шахедів". Також російське міноборони повідомило, що "ПВО" збила безпілотник над Бєлгородщиною. Близько 5:00 на Вінниччині пролунали вибухи. Там велася робота засобів протиповітряної оборони. Близько 4:30 "Шахеди" потрапили на територію Хмельниччини. Після 5:00 на території Шепетівського району пролунали вибухи. Місцева влада заявила про роботу ППО. Згодом стало відомо, що уламки "Шахеда" впали на території заводу. Минулося без пожежі та постраждалих. У травні 2023 Кіссінджер відзначав своє 100-річчя. Щодо України Кіссінджер мав неоднозначну позицію: мовляв, варто прийняти нашу країну до НАТО, однак чинність 5 статті не розповсюджувати на тимчасово окуповані території. Вночі і зранку 30 листопада ракетну небезпеку анонсовували для Дніпропетровщини, Запоріжжя, Донеччини, Сумщини, Полтавщини та Чернігівщини. Жителі Шепетівського району могли чути вибухи, повідомили в ОВА. В Хмельницькій області працювали сили ППО. Загроза ударних безпілотників тривала понад 6 годин. Ворог запускав кілька груп "Шахедів". Близько 23:00 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу із Запорізької області у напрямку Дніпропетровської області. Згодом о 23:44 стало відомо, що чергова група ударних БпЛА з Херсонської області рухаються у північно-західному у напрямку. З'явилася загроза для Миколаївської, Дніпропетровської областей. Ударні дрони дійшли до західних регіонів, зокрема Хмельниччини та Вінниччини. Зранку о 5:40 тривога закінчилася.
Зеленський відвідав передовий командний пункт захисників Купʼянська
Бійці на Куп’янському напрямку захищають мирне життя українців – людей Харківщини. Я дякую воїнам за службу, за захист нашої держави! Бажаю перемоги, бути міцними й не втрачати ініціативи,
– заявив глава держави.
У Московській області згоріли 2 релейні шафи
– сказали в ГУР МО.
СБУ підірвала залізницю у Бурятії, яка сполучає Росію та Китай
Мають списки, куди бити, - Ігнат прокоментував нічну атаку "Шахедів"
– сказали в ГУР МО.
Подоляк прокоментував отруєння Маріанни Буданової
Росія має проблеми на лівому березі Дніпра, однак це не обов'язково вплине на бойові дії
– наголошують експерти.
Росіяни обстріляли Донеччину ракетами С-300
Вночі ППО збила над Україною 14 БпЛА
У Брянську могло прилетіти по складу "Шахедів"
ППО працювала і на Вінниччині
На Хмельниччині лунали вибухи: там працювала ППО
На 101 році життя з життя пішов Генрі Кіссінджер, учений і державний діяч США
Ракетну небезпеку оголошували для кількох областей
На Хмельниччині лунали вибухи
Росія вдарила по Україні "Шахедами"
Президент Зеленський відвідав передовий командний пункт оборонців Купʼянська та нагородив військових.
В останні дні листопада 2023 року на важливих ділянках російської залізниці згоріли два об'єкти:
Внаслідок спеціального заходу, реалізованого спільно з рухом опору, рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано,
За даними 24 Каналу, СБУ влаштувала "бавовну" на Байкало-Амурській магістралі, а саме в Північномуйському тунелі ім. Бессолова, який розташований у Бурятії. Фактично це єдиний шлях залізничного сполучення між Росією та Китаєм.
Речник Повітряних сил зауважив, що цілі й об'єкти, які росіяни хочуть вражати, залишаються незмінні. Вони мають великі списки
На думку речника, окупантам відомі цілі, які вони мають вражати, а наші військові можуть лише здогадуватися, що саме це може бути.
За словами Ігната, "Шахеди" летять по відомих маршрутах, хоча щоразу окупанти коригують ці маршрути й змінюють їх для того, щоб наші військові не очікували безпілотники на напрямку, на якому вони летіли буквально вчора.
У ГУР повідомили, що за останні кілька днів у Московській області згоріли 2 релейні шафи. Так, на важливих ділянках російської залізниці згоріли два об'єкти:
Внаслідок спеціального заходу, реалізованого спільно з рухом опору, рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано,
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що очільник ГУР Кирило Буданов вміє давати дзеркальну відповідь. Так він прокоментував отруєння дружини головного розвідника Маріанни Буданової, яка два дні тому була госпіталізована з отруєнням. Отруїли також й інших співробітників ГУР.
Подоляк зазначив, що у такий спосіб держава-терорист намагається викликати максимально панічні настрої серед населення нашої держави.
Аналітики з Інституту вивчення війни заявляють про неспроможність Росії створити згуртоване військо на лівобережжі Херсонщини. Так, частина загарбників відмовляється штурмувати позиції ЗСУ через брак зброї. Йдеться про 810 морську піхотну бригаду Росії у складі сил "Дніпро", яка дислокується поблизу Кринок.
Водночас поки що незрозуміло, чи виклики командування й управління, з якими стикаються російські сили в Херсоні, спричинять помітні наслідки на полі бою,
У ніч проти 30 листопада 6 ракетами "С-300" окупанти одночасно вдарили по Покровькому району Донеччини.
Під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Внаслідок обстрілів постраждало 10 осіб, серед них 4 дитини. Ще п’ятьох людей шукають під завалами.
Покровськ: серед постраждалих – родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Також поранення отримав ще 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.
Новоградівка: влучання у багатоповерховий будинок. Поранено 13-річну дитину. Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. Під завалами імовірно можуть знаходитися ще 5 людей, серед них дитина.
Мирноград: росіяни вдарили 2 ракетами із ЗРК "С-300". Руйнувань зазнав відділ поліції.
У Повітряних силах повідомили, що у ніч проти 30 листопада 2023 року противник атакував Україну 20-ма ударними БпЛА типу "Шахед" з двох напрямків: окупований Крим і Приморсько-Ахтарськ -рф.
У результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях держави.
Увечері 29 листопада місцеві пабліки писали, що у Брянську лунали потужні вибухи у районі телецентру. Вони припускають, що удар міг прийтися по складу "Шахедів".
Також російське міноборони повідомило, що "ПВО" збила безпілотник над Бєлгородщиною.
Близько 5:00 на Вінниччині пролунали вибухи. Там велася робота засобів протиповітряної оборони.
Близько 4:30 "Шахеди" потрапили на територію Хмельниччини. Після 5:00 на території Шепетівського району пролунали вибухи. Місцева влада заявила про роботу ППО.
Згодом стало відомо, що уламки "Шахеда" впали на території заводу. Минулося без пожежі та постраждалих.
У травні 2023 Кіссінджер відзначав своє 100-річчя. Щодо України Кіссінджер мав неоднозначну позицію: мовляв, варто прийняти нашу країну до НАТО, однак чинність 5 статті не розповсюджувати на тимчасово окуповані території.
Вночі і зранку 30 листопада ракетну небезпеку анонсовували для Дніпропетровщини, Запоріжжя, Донеччини, Сумщини, Полтавщини та Чернігівщини.
Жителі Шепетівського району могли чути вибухи, повідомили в ОВА. В Хмельницькій області працювали сили ППО.
Загроза ударних безпілотників тривала понад 6 годин. Ворог запускав кілька груп "Шахедів".
Близько 23:00 Повітряні сили повідомили про рух БпЛА типу із Запорізької області у напрямку Дніпропетровської області.
Згодом о 23:44 стало відомо, що чергова група ударних БпЛА з Херсонської області рухаються у північно-західному у напрямку. З'явилася загроза для Миколаївської, Дніпропетровської областей. Ударні дрони дійшли до західних регіонів, зокрема Хмельниччини та Вінниччини.
Зранку о 5:40 тривога закінчилася.