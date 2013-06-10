Масована атака на Київ, удар по будинках і пологовому в Одесі: хронологія 1203 дня війни
У ніч на 10 червня росіяни атакували Україну ракетами й ударними дронами. Зокрема, вдарили по Києві й Одесі. Під прицілом терористів вкотре цивільні. На жаль, є жертва й постраждалі.
Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини окупантів, ситуацію на фронті, в тилу й на міжнародній арені повідомляє 24 Канал.
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Кличко повідомив про 4 постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки Росії. Усіх госпіталізували. Масована атака на Київщину з застосуванням безпілотників і ракет продовжується. Тривога тривала понад 5 годин. Внаслідок російської атаки зруйновані й пошкоджені житлові будинки у середмісті Одеси. Загинув 59-річний чоловік. За попередніми даними, 4 людей постраждали. Також вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. Спалахнула пожежа. Пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає. Внаслідок масованої атаки Росії на Київ зафіксували такі наслідки: Унаслідок нічної атаки ударними безпілотниками пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. На щастя, минулося без жертв і постраждалих. Режим "Килим" ввели у всіх московських аеропортах. Раніше росіяни скаржилися на вибухи у низці міст Московської області. Росія атакувала Одесу ударними дронами. Пролунали вибухи. На Півдні Сили оборони знищили ворожий човен з десантом. Вперше в історії військової авіації винищувач F-16 збив російський Су-35 у повітряному бою. За даними Bild, Сили оборони України знищили ворожий літак 7 червня на Курському напрямку. У повітряному просторі зафіксовано ворожі безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.
У Києві є постраждалі внаслідок атаки Росії
Які наслідки масованої атаки на Київщину
Станом на зараз наслідки фіксуються у Фастівському, Броварському, Бориспільському, Обухівському районах області. Пошкоджені приватні будинки, горять автомобілі.
Влучання в житловий будинок в Одесі: є жертва й постраждалі
Ворог масовано атакує Київ: є постраждалі
Росіяни вдарили по пологовому будинку в Одесі
У всіх аеропортах Москви ввели режим "Килим"
В Одесі прогриміли вибухи
Українські воїни знищили човен з російськими окупантами
F-16 вперше в історії збив винищувач Су-35 на Курщині
"Шахеди" атакують Київ і область
Кличко повідомив про 4 постраждалих у столиці внаслідок нічної атаки Росії. Усіх госпіталізували.
Масована атака на Київщину з застосуванням безпілотників і ракет продовжується. Тривога тривала понад 5 годин.
Внаслідок російської атаки зруйновані й пошкоджені житлові будинки у середмісті Одеси. Загинув 59-річний чоловік. За попередніми даними, 4 людей постраждали.
Також вщент зруйнована адміністративна будівля станції екстреної медичної допомоги. Спалахнула пожежа.
Пошкоджені карети швидкої допомоги. Постраждалих серед персоналу немає.
Внаслідок масованої атаки Росії на Київ зафіксували такі наслідки:
Унаслідок нічної атаки ударними безпілотниками пошкоджено адміністративну частину пологового будинку. На щастя, минулося без жертв і постраждалих.
Режим "Килим" ввели у всіх московських аеропортах. Раніше росіяни скаржилися на вибухи у низці міст Московської області.
Росія атакувала Одесу ударними дронами. Пролунали вибухи.
На Півдні Сили оборони знищили ворожий човен з десантом.
Вперше в історії військової авіації винищувач F-16 збив російський Су-35 у повітряному бою.
За даними Bild, Сили оборони України знищили ворожий літак 7 червня на Курському напрямку.
У повітряному просторі зафіксовано ворожі безпілотники. Сили ППО працюють по цілях.