Масована атака на Київ, удар по будинках і пологовому в Одесі: хронологія 1203 дня війни

У ніч на 10 червня росіяни атакували Україну ракетами й ударними дронами. Зокрема, вдарили по Києві й Одесі. Під прицілом терористів вкотре цивільні. На жаль, є жертва й постраждалі.

Про наслідки ворожих атак, нові воєнні злочини окупантів, ситуацію на фронті, в тилу й на міжнародній арені повідомляє 24 Канал.

Дивіться також В Одесі є влучання в житловий будинок: загинув чоловік, ще 4 людей постраждали