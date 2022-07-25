білоруських військових залучають до бойової підготовки на полігонах, – Генштаб

25 липня 2022 , 20:04
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

росія не полишає надій повністю втягнути білорусь у війну проти України. Окупанти залучають білоруських військових до бойової підготовки на полігонах.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без змін

Відповідну інформацію у вечірньому зведенні повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ. Повідомляється, що ситуація залишається без суттєвих змін на Волинському та Поліському напрямках.

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білоруські військові, як зазначили у Генштабі ЗСУ, продовжують виконувати визначені завдання з посилення охорони в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.

Важливо. 25 липня на Волині українська ППО збила два ворожих безпілотники. Вони перетнули повітряний простір України з боку білорусі та вели повітряну розвідку. Унаслідок падіння уламків загинула 1 людина. Ще 5 отримали поранення, серед яких 3 дітей.

Загроза з боку білорусі

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Автор: Михайло Гема