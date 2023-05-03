ЗСУ влаштують окупантам "танкову карусель" біля Бахмута: огляд фронту від Світана

Уже тривалий час Бахмут залишається епіцентром бойових дій на фронті. На російських окупантів там чекає "танкова карусель", яку їм влаштують наші захисники.

Для 24 Каналу військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан проаналізував карту бойових дій. За його словами, у Бахмуті російські загарбники опинилися в капкані, в який самі себе загнали.

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"Танкова карусель" для ворога біля Бахмута

Світан зазначив, що росіяни вже не рушать у Бахмуті. Адже зараз стала більш-менш суха погода й за кілька днів туди підійдуть наші танки та важка техніка. Наразі ж окупанти не можуть підійти до дороги в Костянтинівці, яка йде в Бахмут.

Там "танкова карусель" буквально ледь не через кожні 2–3 кілометри,

– сказав полковник запасу ЗСУ.

Тобто, пояснив він, підходить наш танк, вистрілює повний боєзапас, потім їде. За ним одразу починає працювати інший. Тож для росіян це здається чимось на кшталт постійної роботи кулемета.

Зведення з фронту від Романа Світана: дивіться відео

Росіяни опинилися в пастці у Бахмуті

Полковник запасу ЗСУ зауважив, що у Бахмуті російські загарбники опинилися в капкані, в який самі ж себе й загнали.

Вони самі загнали себе в капкан, а ми вже будемо цим просто користуватися,

– наголосив Світан.

Ситуація у районі Бахмута / Скриншот DeepStateMAP

Тобто, за його словами, росіян зараз на більшій території Бахмута видно як на долоні нашим артилеристам. І примітно, що окупанти опинилися на такому собі полігоні, самі зруйнувавши будівлі.

Ми їх будемо розстрілювати, як на полігоні. Це ніби у тирі,

– заявив полковник запасу.

Тож, резюмував Світан, наші воїни будуть просто знищувати частини російської армії, які залишилися. Пригожин же намагається звідти врятувати залишки своєї ПВК "Вагнера".

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