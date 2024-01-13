Війна в Україні – частина переломного моменту історії, – Байден

13 січня 2024, 15:55
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Джерело:

Білий дім

У різних куточках світу відбуваються збройні протистояння. Президент США вважає, що це свідчить, що ми живемо у переломний момент історії.

Президент США Джо Байден вважає, що війна Росії та України є частиною переломного моменту в історії. Зокрема, він також вважає, що це стосується й інших протистоянь у світі, які виникають зараз, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Демократія під загрозою

За його словами, у різних куточках світу демократія перебуває під загрозою. Кірбі розповів, що Байден описує час, у якому ми живемо, як переломний момент. Він також вважає, що лідер США має рацію.

Я маю на увазі, ви подивіться на весь світ, і одна з речей, яка об'єднує їх, –  це те, що демократія під загрозою,
– зазначив Кірбі.

Він підкреслив, що водночас демократія під загрозою по-різному. 

Байден вважає, що Путін не зупиниться на Україні

  • 6 грудня президент США Джо Байден звернувся до Конгресу. Американський лідер пояснив, чому важливо і надалі фінансувати військову допомогу Україні. Якщо Путін переможе в Україні, тоді наступними цілями російської агресії можуть стати країни НАТО. Про це заявив президент США під час свого звернення до Конгресу.
  • За словами американця, очільник Кремля не зупиниться на Україні. Захопивши її, він піде далі і атакуватиме союзників по НАТО. І тоді вже американським військовим доведеться воювати з російськими окупантами. Байден подивувався, що цього не можуть усвідомити республіканці, які досі відмовляються затверджувати додаткове фінансування для України. Він зазначив, що ті "тримають у заручниках допомогу" нашій державі.
  • Також президент звернувся до Конгресу із проханням схвалити врешті-решт запропонований ним пакет допомоги, в якому для України виділено 60 мільярдів доларів.

Автор: Вікторія Кульженко