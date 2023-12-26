Якою буде війна у 2024 році: Жданов припустив можливий сценарій

Українські захисники продовжують давати гідну відсіч ворогу. Успіх наших наступальних операцій варто вимірювати тим, наскільки знизився бойовий потенціал противника.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що цифри втрат противника дуже великі. Однак наразі Збройні Сили України ведуть оборонну операцію.

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Що відбуватиметься на фронті у 2024 році

Війна має 3 основні стани: оборона, можливий відступ чи наступ і замороження конфлікту. Останній варіант ми вже бачили на Донбасі. Тепер триває оборонна операція, адже, за словами військового експерта, наступальна мала не зовсім такий результат, на який всі очікували. Однак провальною її точно не можна назвати.

У новому 2024 році варто очікувати проведення підготовки до наступальних дій. Мета України у цій війні – відновлення територіальної цілісності та суверенітету. Для її виконання потрібні наступальні операції.

Не треба повторювати свої помилки. Якщо наші партнери пропонують щось, то цю тактику треба застосовувати у повному обсязі. Я маю на увазі те, що влітку ми були змушені наступати без прикриття з повітря,

– підкреслив Олег Жданов.

Зараз Україна очікує на дуже потрібні літаки. Ймовірно, їхня кількість суттєво вплине на бойові дії вздовж всієї лінії фронту.

Як боротися з оборонними лініями противника

Упродовж 2023 року російські загарбники активно окопувалися. Однак, на думку Жданова, інженерні споруди окупантів уже не відіграватимуть таку суттєву роль. Ракетні війська та авіація здатні нівелювати всю фортифікацію росіян.

Ракети й авіації можуть повністю позбавити лінію фронту логістики. Без набоїв, продовольства, палива ще жодна армія світу не воювала. Тоді не матиме великого значення, наскільки добре підготовлена так звана лінія "Суровікіна" чи ще когось,

– підкреслив військовий експерт.

Саме такий варіант використовували США під час дій у Перській затоці у 1990 – 1991 роках. Одна з частин операції мала назву "Буря в пустелі". Тоді вдалося позбавили армію Саддама Хусейна тилового забезпечення.

"На 5 день без води армія почала здаватися в полон або просто втікати з позицій та відступати. При наявності відповідних видів озброєння питання фортифікації росіян буде зовсім не на першому місці", – зауважив Олег Жданов.

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