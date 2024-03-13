На фоні напруження з Чехією: Фіцо пояснив, чи змінить думку про війну в Україні

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо сказав, чи змінить думку про війну в Україні. За його словами, позиція чеського колеги на це не вплине.

Свою позицію Роберт Фіцо озвучив в інтерв'ю словацькому телеканалу TA3, яке цитує видання ČTK. Перед цим прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала ініціював призупинення двосторонніх урядових консультацій, пише 24 Канал.

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Фіала заявив про "розбіжності в поглядах" щодо ключових питань у зовнішній політиці країн.

Що відомо про позицію Фіцо

Ні мене завтра не буде, ні пана Фіали тут не буде, яка з цього користь? Послати повідомлення у Словаччину, що хтось розчарований словацьким прем'єр-міністром. Це речі, які не належать нормальному, сучасному дипломатичному лексикону,

– сказав Фіцо.

Проте політик запевнив, що йому не байдуже на чесько-словацькі відносини. За його словами, відносини між чехами та словаками є занадто цінною річчю, щоб "хтось утилітарний з якихось вузьких політичних міркувань ставив їх під загрозу".

Далі Роберт Фіцо сказав, що Словаччина:

продовжуватиме суверенну зовнішню політику;

Україна, яка вже понад 2 роки протистоїть повномасштабному вторгненню Росії, потребує "припинення вогню і мирних переговорів".

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Що цьому передувало

Чехія заявила про рішення призупинити переговори з урядом Словаччини. Причиною Прага назвала те, що між урядами є суттєві розбіжності в зовнішньополітичних питаннях щодо російської війни в Україні.

У відповідь за це словацький прем'єр Роберт Фіцо заявив, що чеський уряд вирішив поставити під загрозу у чесько-словацькі відносини. Водночас запевнив, що нібито уряд Словаччини говорить про мир.

Тут же Роберт Фіцо додав, що рішення Чехії не вплине на суверенну політику Словаччини.

Варто додати, що прем'єр-міністр Словаччини заявив, що вони не підуть на те, щоб відправити свої війська в Україну. Водночас глава Міноборони Словаччини Роберт Калиняк сказав, що в Україну слід повернути боєздатних чоловіків, які виїхали за кордон.

Перед цим очільник МЗС Словаччини Юрай Бланар потиснув руку Сєргєю Лаврову. Роберт Фіцо заявив, що такий вчинок є прикладом "збалансованої та суверенної зовнішньої політики Словаччини щодо всіх сторін світу".