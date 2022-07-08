Боротьба за "хлібні" місця: на окупованих територіях майбутні гауляйтери зливають один одного

Бажання влади буквально зносить дах колаборантам, які прагнуть співпрацювати з російськими загарбниками. Так, на тимчасово окупованих територіях точиться справжня боротьба за "хлібні" місця.

Про це 24 каналу розповіли джерела українських спецслужб. Мовляв, колаборанти настільки сильно хочуть вмостити свої філейні частини на крісла "керівників", що ладні зливати конкурентів.

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Біля "годівниці" довго не засиджуються

Відомо, що охочих посісти посади гауляйтерів на тимчасово окупованих територіях більше. Окупанти, мабуть, могли б створювати під усіх колаборантів сотні посад, але хто ж їх усіх тоді контролювати буде? З іншого боку, кандидати полегшують роботу "працедавців". Адже вони готові зливати конкурентів задля того, щоб посісти умовний "престол".

Тим часом голови летять у Лимані. Там прибрали російського гауляйтера Олександра Токарчика. Його – хто б міг подумати – запідозрили у розкраданні гуманітарної допомоги. На місце горе-крадія дешевої російської крупи та моторошних консерв уже знайшли новенького. Ним став Олександр Петрикин. Цього колаборанта привезли з Єнакієвого.

Нагадаємо, що на днях Мелітополь здригався від звуків вибухів. Тоді місцевий гауляйтер видав чергову геніальну заяву. Він цілком серйозно зауважив, що ППО перенаправила ракети від будинків. Дивно, що не сказав, що уникнути жертв вдалось однією лише силою думки.

ЗСУ тоді влучили у військові об'єкти ворога

Якщо ж бути конкретнішими, то ЗСУ вдалось завдати прицільного вогню по аеродрому в Мелітополі. Внаслідок цього до лав "двохсотих" відправились понад 200 окупантів. Також знищили ворожі боєприпаси та техніку.

Успіх українських військових недолуго намагався пояснили гауляйтер тимчасово окупованих територій Запорізької області. Євген Балицький зауважив, що ЗСУ буцімто вибрали собі ціллю саме житлові будинки. Тож надзвичайно людяні – сарказм – вороги вирішили врятувати невинні життя та спрямувати ракети на військові об'єкти.

А тепер ми коротенько нагадаємо, що ж тоді сталось 3 липня у Мелітополі. У цей день наші військові понад 40 разів атакували одну з чотирьох військових баз, розміщених ворогом у місті.

У той же день Іван Федоров, мер міста, наголосив на тому, що аеродром у Мелітополі більше не є військовою базою для росіян.

Згодом з'явилась інформація про те, що ліквідовувати ворога та його базу вдалось за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS. Хоч наразі наша країна їх має у дуже невеликій кількості, це не заважає результативно вибивати окупантів.

Напередодні ж з'явилось відео з аеродрому Мелітополя. На ньому можна побачити об'єкт до атаки українських військових по базах ворога та після. Результат, як то кажуть, видно неозброєним оком.

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