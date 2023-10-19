Байден звернеться до нації й проситиме Конгрес дати 100 мільярдів для України й Ізраїлю
Джерело:Білий дім
Президент США Джо Байден 19 жовтня має звернутися до американців з промовою. Крім того, лідер Сполучених Штатів також хоче просити Конгрес надати фінансову допомогу Україні та Ізраїлю.
Загальна сума цього пакету для обох країн складатиме 100 мільярдів доларів. Ці кошти мають покрити військові потреби Єрусалима та Києва.
До теми Байден ставитиме жорсткі питання Ізраїлю, однак робитиме це як "друг", – Білий дім
Байден звернеться до американців
Прессекретарка Білого дому Катрін Жан-Пьєр 18 жовтня розповіла, що Байден має звернутися до нації стосовно останніх подій на світовій арені. Зокрема, це стосується як українсько-російської війни, так і протистояння ХАМАС і Ізраїлю.
Президент Байден звернеться до нації, щоб обговорити нашу відповідь на терористичні напади ХАМАС на Ізраїль і жорстоку війну Росії проти України,
– заявила вона.
За словами прессекретарки звернення відбудеться з Овального кабінету. Воно має відбутися о 20:00 за місцевим часом (3 година ночі, 20 жовтня за київським часом).
Президент США хоче просити Конгрес про фінансування
Журналісти видання NBC News розповіли, що провідних законодавців Конгресу вже інформують про майбутній пакет фінансування від адміністрації Байдена. Поки деталі ще уточнюються, однак очікується, що пакет включатиме 60 мільярдів доларів фінансування для України, що підтвердили законодавець і два джерела, знайомі із запитом.
Окрім виділення коштів Україні, очікується, що запит на фінансування також охоплюватиме близько 40 мільярдів доларів на допомогу Ізраїлю, Тайваню, а також укріплення кордону США та Мексики. Цей комплексний пакет фінансування, який планується подати на фінансовий рік, що закінчується у вересні 2024 року, загалом становитиме 100 мільярдів доларів.
Джерела вказують, що адміністрація Байдена має намір офіційно представити цей запит на додаткове фінансування 20 жовтня.
Байден перебуває з візитом в Ізраїлі
- Президент США Джо Байден 18 жовтня прибув з офіційним візитом в ізраїльський Тель-Авів. Це перший візит американського лідера до країни після початку її протистояння з ХАМАС.
- Під час поїздки лідер США обговорить із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу початок протистояння з бойовиками з Сектору Гази. Байден також поставить "кілька жорстких питань" стосовно удару по лікарні, де загинули кілька сотень цивільних людей.
- Після поїздки в Ізраїль Байден також планував здійснити візит у Йорданію на саміт, де він мав зустрітися з президентами Палестини і Єгипту. Однак цю зустріч скасували після обстрілу лікарні у Секторі Гази.