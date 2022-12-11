Каспаров назвав реальну кількість росіян, які підтримують війну проти України

На початку повномасштабного вторгнення українці розраховували, що звичайні росіяни або олігархи збунтуються проти Владіміра Путіна. Але цього не сталося. Масштабні зміни в Росії можна очікувати лише в разі однієї умови.

Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Гаррі Каспаров. Він припускає, що в перші дні повномасштабного вторгнення проти війни з моральних причин виступало не більше 15% росіян. Це максимум.

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Кількість тих людей, які підтримували кровожерну війну, не перевищувала одну третю. А більшість росіян банально байдуже ставилися до всього, що відбувалося.

Більшість ставилася до війни індиферентно. Йде війна… Ну і йде, нас це не стосується. З продовженням війни ситуація почала мінятися. Кількість людей, які хочуть перемовини, виросла у 2,5 раза,

– зазначив Каспаров.

Коли можна очікувати масштабні зміни в Росії

На думку Каспарова, єдине, що може вивести людей на бунти та непокори – це потужна воєнна поразка російських окупантів. Втечу загарбників з-під Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини та Херсонщини росіяни зараз сприймають просто як невдачі. Але не як воєнну поразку.

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Тим паче, що російські пропагандисти постійно розповідають брехню, що Росія нібито вже воює не з Україною, а з НАТО. Але подальші успіхи ЗСУ можуть спровокувати протести в Росії.

Думаю, що перехід української армії кримського перешийка може спровокувати зміни. Як стане очевидно, що затріщав головний "скрєп" Путіна, тоді можуть початися зміни. Комбінація геополітичної поразки, санкції та різке погіршення рівня життя – це те, що, найімовірніше, може привести до потрясінь,

– наголосив Каспаров.

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