Каспаров назвав реальну кількість росіян, які підтримують війну проти України
На початку повномасштабного вторгнення українці розраховували, що звичайні росіяни або олігархи збунтуються проти Владіміра Путіна. Але цього не сталося. Масштабні зміни в Росії можна очікувати лише в разі однієї умови.
Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Гаррі Каспаров. Він припускає, що в перші дні повномасштабного вторгнення проти війни з моральних причин виступало не більше 15% росіян. Це максимум.
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Кількість тих людей, які підтримували кровожерну війну, не перевищувала одну третю. А більшість росіян банально байдуже ставилися до всього, що відбувалося.
Більшість ставилася до війни індиферентно. Йде війна… Ну і йде, нас це не стосується. З продовженням війни ситуація почала мінятися. Кількість людей, які хочуть перемовини, виросла у 2,5 раза,
– зазначив Каспаров.
Коли можна очікувати масштабні зміни в Росії
На думку Каспарова, єдине, що може вивести людей на бунти та непокори – це потужна воєнна поразка російських окупантів. Втечу загарбників з-під Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини та Херсонщини росіяни зараз сприймають просто як невдачі. Але не як воєнну поразку.
Як росіяни ставляться до війни в Україні – думка Каспарова
Тим паче, що російські пропагандисти постійно розповідають брехню, що Росія нібито вже воює не з Україною, а з НАТО. Але подальші успіхи ЗСУ можуть спровокувати протести в Росії.
Думаю, що перехід української армії кримського перешийка може спровокувати зміни. Як стане очевидно, що затріщав головний "скрєп" Путіна, тоді можуть початися зміни. Комбінація геополітичної поразки, санкції та різке погіршення рівня життя – це те, що, найімовірніше, може привести до потрясінь,
– наголосив Каспаров.
Чи можливий розпад Росії: коротко
- Як вважає політичний експерт Валерій Клочок, поразка Росії у війні порушує питання зміни влади в Кремлі та можливого розпаду. Але він має бути контрольованим, бо Росія має ядерну зброю.
- На думку політолога Миколи Давидюка, в Росії є багато територій, які хотіли б здобути незалежності. Україна може в цьому допомогти.
- Російський опозиційний політик Ігор Яковенко стверджує, що процеси, які відбуваються серед російських еліт, розхитують крісло під Путіним. Росія вже готова до розпаду. Просто потрібен тригер, який все завалить.