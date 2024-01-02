Російські штурми на фронті: військовий оглядач припустив, скільки ще може тиснути ворог
Росіяни не припиняють штурмувати по всій лінії фронту та ведуть наступальні дії, незважаючи на втрати. Однак довго витримати такий темп ворог, ймовірно, не зможе.
Уже з-під Авдіївки надходить інформація, що на деяких ділянках противник відмовляється йти у наступ. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович, додавши, що окупанти не хочуть штурмів, адже бачать, якими великими є їхні втрати.
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На скільки вистачить сил у росіян
Ми чудово розуміємо, що людська природа є однаковою, тому інстинкт самозбереження не може не позначатися на діях загарбників.
Коли вони бачать, що в бій іде батальйон, а живими повертаються бійці взводу, то це ніяк не сприяє належному морально-психологічному стану. Але навіть попри це командири їх туди гонять,
– розповів Денис Попович.
Також є дуже багато повідомлень про те, що окупанти здаються в полон. Якщо говоримо про Авдіївку, то на це впливають втрати, постійні штурми, психологічний стан.
Проте я б не стверджував, що ці речі є масовими чи тотальними й можуть певним чином зупинити їхні наступальні дії на всій ділянці фронту. Але перші дзвіночки вже є,
– підкреслив військовий оглядач.
Постійні штурми та обстріли: яка ситуація в районі Авдіївки
- Грудень 2023 року видався найважчим місяцем для українських захисників на Таврійському напрямку. Ворог постійно штурмував Мар'їнку та Авдіївку, щоб захопити ці території до Нового року. Також останній місяць року був найскладнішим з огляду на тиск противника та кількість атак. Попри тиск українські воїни продовжують утримувати позиції в районі Авдіївки.
- Нашим захисникам вдалося повернути позицію, яку раніше захопили окупанти. ЗСУ ліквідували двох росіян, а ще 4 поповнили обмінний фонд. Втрат серед українських бійців немає. Позицію повернули воїни 2-го механізованого батальйону Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.
- Передові позиції біля Авдіївки відвідав президент Володимир Зеленський. Він привітав бійців з Новорічними та Різдвяними святами й вручив нагороди деяким військовослужбовцям. Зеленський сказав, що на цих напрямках дуже важко та є втрати. Також він подякував кожному, хто "виносить цю війну на собі".