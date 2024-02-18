Усі повнолітні мають бути військовозобов'язаними, незалежно від статі, – офіцер ЗСУ

Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко висловив свою думку щодо мобілізаційного процесу. Військовий вважає, що всі повнолітні українці мають бути військовозобов'язаними.

На його думку, питання статі також не має відігравати роль у цьому процесі. Крім того, Федоренко також пропонує запровадити загальнообов'язкову другу освіту — військову.

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Офіцер ЗСУ пояснив свою думку щодо військовозобов'язаних

Командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес", що воює у складі 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка, Юрій Федоренко зазначив, що з початком повномасштабної війни люди по всій країні стали на захист своєї землі.

Попри це, він зауважив, що саме відсутність знань про те, як ефективно використовувати зброю і взаємодіяти військовим між собою, призвела до суттєвих втрат.

Що потрібно було зробити після цього всього? Потрібно було передбачити в державному бюджеті значне фінансування, оцінити спроможності та можливості наших навчальних центрів, вийти й ухвалити вольове рішення, що: "друзі, у нас відсьогодні всі, хто є повнолітнім, автоматично стають військовозобов'язаними, незалежно від статі",

– сказав Федоренко.

Водночас офіцер ЗСУ зауважив, що не всі громадяни мають воювати, адже підтримувати економіку теж потрібно. Він підкреслив, що на одного військового в тилу мають працювати не менше шести цивільних, але такі заходи потрібні, щоб за необхідності у людини були вміння і знання, як працювати зі зброєю, як виконувати бойові завдання.

"Але, в критичних ситуаціях, коли стає необхідно, у людини є вміння, розуміння і знання, як працювати зі зброєю, як виконувати бойові завдання, і в ідеалі, якби додатково загальнообов'язковою була друга освіта – військова", – пояснив Федоренко.

Він наголосив, що якби так сталося, то результати на полі бою були б зовсім іншими. За словами військового, у нас було б набагато менше втрат і результат, який показали Сили оборони, був би набагато вищим.

Однак зрештою командир батальйону БпЛА визнав, що це все "непопулярні рішення" для нашої держави.