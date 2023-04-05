Я особисто вірю, – Резніков спрогнозував, коли закінчиться війна з Росією
Джерело:NV
Війна Росії з Україною може закінчитися вже цього року. Однак наша держава не збирається йти на мирні домовленості з кремлівським диктатором Владіміром Путіним.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, Володимир Зеленський не сідатиме за стіл переговорів з Путіним.
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Оптимістичний прогноз Резнікова щодо закінчення війни
Міністр зазначив, що український народ за звільнення наших територій та перемогу. Тому ніхто не піде на компроміси.
За словами Резнікова, командування готове до переговорів лише на умовах України. Це стосується виведення ворожих військ з подальшим узгодженням щодо репарацій та контрибуцій.
Позиція президента, народу, позиція партнерів, моя особиста позиція – ми всі збігаємось, зради не буде,
– наголосив він.
Міністр зауважив, що на сьогодні конфлікт переріс у війну ресурсів "західного світу проти ресурсів окупантів". Однак, Резніков вважає, що війна не може тривати довго.
"Я думаю, ця війна скоро закінчиться. Звичайно, хотілося б, щоб вона і не починалася, але особисто я вірю цього року як у рік перемоги", – підкреслив міністр.
Інші прогнози щодо закінчення війни
- Нещодавно радник очільника Офісу Президента України Михайло Подоляк повідомляв, що наступні 2 – 3 місяці для Росії є головними з точки зору того ресурсу, який вона накопичила та може витратити.
- А військовослужбовець ЗСУ, кримський активіст Василь Самойлов вважає, що війна Росії проти України наближається до переломного моменту. Скоро має початися багато різних цікавих подій на фронті, які наближатимуть перемогу України.
- За словами Самойлова, вирішальний момент буде цього року. А весною – літом буде дуже багато цікавих подій.
- До речі, український лідер Володимир Зеленський заявляв, що сподівається на "мирний час" для своєї країни вже цього 2023 року.
- Раніше військовий експерт Олег Жданов розповів, чи може війна в Україні затягнутися до 2024 року.
- А військовий експерт Олег Катков вважає, що питання того, чи завершиться війна до кінця весни, залежить від кількості техніки на озброєнні ЗСУ.