Я особисто вірю, – Резніков спрогнозував, коли закінчиться війна з Росією

Війна Росії з Україною може закінчитися вже цього року. Однак наша держава не збирається йти на мирні домовленості з кремлівським диктатором Владіміром Путіним.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, Володимир Зеленський не сідатиме за стіл переговорів з Путіним.

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Оптимістичний прогноз Резнікова щодо закінчення війни

Міністр зазначив, що український народ за звільнення наших територій та перемогу. Тому ніхто не піде на компроміси.

За словами Резнікова, командування готове до переговорів лише на умовах України. Це стосується виведення ворожих військ з подальшим узгодженням щодо репарацій та контрибуцій.

Позиція президента, народу, позиція партнерів, моя особиста позиція – ми всі збігаємось, зради не буде,

– наголосив він.

Міністр зауважив, що на сьогодні конфлікт переріс у війну ресурсів "західного світу проти ресурсів окупантів". Однак, Резніков вважає, що війна не може тривати довго.

"Я думаю, ця війна скоро закінчиться. Звичайно, хотілося б, щоб вона і не починалася, але особисто я вірю цього року як у рік перемоги", – підкреслив міністр.

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