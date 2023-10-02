Нічна атака "Шахедами" й ракетами, День захисників і захисниць України: хронологія 585 дня війни

Українські захисники просуваються вперед, крок за кроком звільняючи рідну землю від російських загарбників. Тим часом агресор продовжує терор мирного населення. У першу ніч жовтня окупанти вкотре атакували нашу державу дронами та ракетами.

Про наслідки нових воєнних злочинів окупантів, боротьбу українців проти агресора та події на міжнародній арені пише 24 Канал.

Зверніть увагу Боротьба за свободу в найтемніші часи: історії 24 Каналу про захисників та захисниць України