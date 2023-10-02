Нічна атака "Шахедами" й ракетами, День захисників і захисниць України: хронологія 585 дня війни
Українські захисники просуваються вперед, крок за кроком звільняючи рідну землю від російських загарбників. Тим часом агресор продовжує терор мирного населення. У першу ніч жовтня окупанти вкотре атакували нашу державу дронами та ракетами.
Про наслідки нових воєнних злочинів окупантів, боротьбу українців проти агресора та події на міжнародній арені пише 24 Канал.
Зверніть увагу Боротьба за свободу в найтемніші часи: історії 24 Каналу про захисників та захисниць України
Президент США Джо Байден повідомив, що Конгрес ухвалив законопроєкт про витрати. Це дозволить американському уряду працювати до самого Дня Подяки, тобто до 23 листопада. Також він сказав, що демократи і республіканці уклали певну угоду про підтримку України, але деталі не розкрив. Угода має на меті підтримати нашу державу, щоб надання військової підтримки не переривалося. У ніч на 1 жовтня російські безпілотники влучили у 3 об'єкти цивільної інфраструктури в Умані. Внаслідок атаки постраждали зерносховище та два об'єкти колишньої нафтобази. Поцілили по зерносховищу, де було щойно зібране соняшникове насіння – близько 90 тонн. За словами головного інженера підприємства Володимира Кульбіцького, склад, куди поцілили безпілотником, відновленню у цьому сезоні не підлягає. Він закликав Конгрес "припинити ігри", адже лишилося "небагато часу", щоб американські гроші продовжували надходити в Україну. Також прикордонники вшанували наших Героїв хвилиною мовчання. Борди знаходяться на лінії кордону з Республікою Білорусь на багатьох напрямках як нагадування білоруському режиму, який підтримує країну-агресора, про те, що Україна мужньо боронитиме свою територію, Серію банерів до Дня захисників та захисниць України розмістили на українсько-білоруському кордоні українські захисники спільно з білоруськими патріотами. В Росії у нього залишилися мати і брат. За словами Андрія Юсова, Алфьоров не був уражений російською пропагандою. Навпаки, він мав критичне мислення й одразу зрозумів, що дії Владіміра Путіна та кремлівської верхівки є злочинними. Алфьоров не просто вирішив здатися у полон, а захотів лишитися в Україні та долучитися до її захисту від агресії Росії. Така можливість у нього буде. Міністри оборони обговорили подальшу військову допомогу з боку США. "Міністр Остін запевнив мене, що американська підтримка Україні триватиме. Українські воїни і надалі матимуть сильну підтримку на полі бою", – зазначив Умєров. Це означає, що російські клієнти корпорації не зможуть відновити наявні підписки на корпоративні сервіси на кшталт Microsoft 365. Софт у РФ має бути, як в печерних людей. Відповідальність за війну має відчувати кожен з росіян, На Нікопольщині ранком під обстріл потрапив районний центр, а по обіді дісталося Марганецькій громаді. Минулося без жертв, знищено дачний будинок, ще один пошкоджено. Понівечені дві приватні оселі, господарська споруда, лінія електропередач. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено три російські розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР", з яких два на Миколаївщині та один на Херсонщині. У Харкові побудують першу в Україні підземну школу. Звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно "Лому", пілоту групи М2. Кримські партизани зафіксували спорудження нових фортифікаційних загород на українському півострові – зубів дракона. Також загарбники перекидають до Криму додаткові системи ППО. Іще п'ять нових суден прямують до портів на завантаження. Три балкери з агропродукцією та залізною рудою вийшли з портів Чорноморськ та Південний, а 5 нових суден прямують до портів на завантаження. Балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (прапори Ліберії та Палау) експортували понад 127 тисяч української агропродукції та залізної руди, Боррель обговорив із Умєровим військову допомогу від Євросоюзу. Україна має ще 45 днів у запасі та підтримку обох палат Конгресу США, тож перейматися не варто. У тимчасовий бюджет увійшло тільки фінансування для програм Федерального уряду, а допомогу Україні та інші додаткові програми не було враховано. Ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше. Зараз це близько 1,6 мільярда доларів США на оборонку та 1,23 мільярда доларів США прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти, Окупанти скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава. Внаслідок удару зруйновано гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. У Тягинці на Херсонщині убито чоловіка, який був на подвір'ї будинку. Офіс Генпрокурора розпочав розслідування. У Веселому в лікарню потрапила жінка з контузією. У Харкові серед білого дня відбулася сутичка на блокпості. МВС вже відкрило кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу. Інцидент трапився 29 вересня близько 15:00. Тоді до одного з блокпостів на виїзді з Харкова під'їхало 4 позашляховики. З них вийшли люди та почали погрожувати поліцейським та військовим, які несли там чергування. Нападників було 20. Вони були одягнуті у військову форму і мали при собі вогнепальну зброю. Зловмисники змусили увесь зведений загон, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку, лягти на землю та відібрали у них табельну зброю. Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що британських інструкторів нібито планують відправити в Україну. Проте прем'єр Ріші Сунак спростував цю заяву. Прем'єр-міністр Великої Британії вважає, що слова його колеги "неправильно зрозуміли" й "спотворили інформацію". Разом з тим, Сунак наголосив, що британські військові інструктори дійсно можуть прибути в Україну, але це відбудеться після закінчення війни. Джерела 24 Каналу підтвердили, що за ударом по гелікоптерам окупантів стоїть ГУР та ВМС України. Варто додати, що вранці місцеві жителі Сочі повідомляли про потужний "хлопок", після чого чомусь почали затримуватися рейси. До столиці України прибув Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель. Разом із президентом України Володимиром Зеленським він взяв участь у заходах із вшанування українських захисників і захисниць. Президент України привітав працівників галузі освіти із їхнім святом. Вихователь, вчитель, викладач, наставник – у будь-який період життя, коли вони навчають нас, ми беремо собі більше, ніж просто знання та навички. Ми беремо характер, цінності, принциповість. І так важливо, коли вони є у вчителя, Обговорять перспективні заходи та виклики у контексті програми розширеного фінансування (EFF). У березні Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби. Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 мільярда доларів. Найбільший порт України наприкінці вересня прийняв під завантаження перші два судна: Ying Hao 01 і Azara. Вони вийшли з порту 1 жовтня. У Британії зазначають, що у планах країни-агресорки – довготривалий конфлікт. Про це, зокрема, свідчить намір Кремля збільшити оборонний бюджет країни у 2024 році майже на 70%. Україна знищила вже понад 20% усіх систем РСЗВ Росії. У МВС повідомили, що близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли Вовчанськ. Під ударом опинилась центральна площа міста. Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Його особу наразі встановлюють. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни". Відомо про щонайменше одного загиблого. Російські загарбники намалювали бомбардувальники Ту-95МС на авіабазі в Енгельсі. Щоправда, не додумалися зобразити тіні. На оприлюднених супутникових знімках видно двовимірні приманки, намальовані на пероні аеродрому. У The War Zone не виключають, що ці силуети можуть бути вирізані з якогось полотна чи тканини, але "швидше за все – це фарба". До речі, на одному з намальованих Ту-95 навіть зобразили шини. Схоже, таким чином росіяни намагаються зробити свої приманки "більш реалістичними". Пам'ять українських воїнів вшанували на площі Свободи, що у центрі Харкова. З гучномовця о 09:00 оголосили загальнонаціональну хвилину мовчання. Зупинились автомобілі, громадський транспорт та пішоходи. Хвилина мовчання у Харкові: дивіться відео Голова Криворізької РДА розповів, що під час нічної атаки окупантів сталося влучання по підприємству. На щастя, ніхто з людей не постраждав. На місці спалахнула масштабна пожежа. Вогнеборці швидко локалізували її. Євген Ситниченко зазначив, що частина будівлі вже не підлягає відновленню. На Черкащині триває ліквідація наслідків нічного російського удару по промисловому об'єкту в Умані. Агресор поцілив у складські приміщення з зерном. На опублікованих Нацполіцією кадрах видно охоплену полум'ям будівлю. Вона повністю понівечена. Наслідки російської атаки на Умань: дивіться відео Міський голова Мелітополя зазначив, що в тимчасово окупованому Криму надто гучно. Про потужний вибух у Джанкої повідомляють місцеві жителі. О 09:00 1 жовтня в День захисників і захисниць України весь Київ одночасно завмер на одну хвилину, щоб віддати шану полеглим Героям. 24 Канал підготував ексклюзивний фоторепортаж. У різних регіонах Росії заявляють нібито про "атаку безпілотників". Окупанти скаржаться на вибухи. Зокрема, їх чули у Смоленську, Краснодарському краї й у Бєлгородській області. Тим часом у Сочі затримують рейси. Росія кинула на фронт частини нової 25-ї загальновійськової армії. Зараз окупанти завершили своє укомплектування. Їхня кількість складає 17 тисяч бійців. Про це 24 Каналу розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, зараз 25-та загальновійськова армія ворога розгорнута у районі Кремінної. Цікаво, що інтенсивність та постійність ведення вогню ЗСУ понижує мотивацію ворога. Бувають і випадки дезертирства. Окрім того, нещодавно надійшло відео з Бахмутського напрямку, де окупанти жаліються на те, що поблизу Кліщіївки працюють два українські Leopard. Скаржаться, що у них "такі маленькі сили", вони "не мають, чим наступати". Також Ілля Євлаш наголосив, що ПВК "Вагнера" була знищена раз і назавжди у травні – червні цього року. Зараз залишки вагнерівців шукають собі місце, але все одно не зможуть вплинути на ситуацію. Глава держави присвоїв звання "Герой України" 35 військовослужбовцям. Зокрема, 31 — посмертно. Відповідні укази опубліковані на сайті президента. Речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів, що на окупованій території України відбувається багато цікавих процесів. Зокрема, нещодавно вдалося визволити двох десантників, які з початку вторгнення переховувалися на непідконтрольних Україні землях. Вони вижили завдяки підтримці, тому що, звісно, місцеві їх переховували, Плетенчук додав, що спецпідрозділ "Ангели", який витягував десантників, робить це вже не вперше. У Києві на Хрещатику українці о 09:00 вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць загальнонаціональною хвилиною мовчання. Тоді всі люди й транспортні засоби зупинилися, аби подякувати Героям. У Львові також долучилися до вшанування пам'яті Героїв й зупинилися на хвилину. На виборах до парламенту Словаччини перемогла партія Smer-SD колишнього прем'єра Роберт Фіцо. Він відомий своїми проросійськими поглядами. Кремлівська влада не може визначитися, які українські території анексувала Росія. Інститут вивчення війни звернув увагу, що до так званого "дня возз'єднання" так званих "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей з Росією чиновники країни-агресора публікували зовсім різні карти. З нагоди Дня захисників та захисниць Володимир Зеленський звернувся до громадян. Він вкотре наголосив на важливості нашої боротьби та подякував всім, хто причетних до оборони України. Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе "відключити" нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї – нашої перемоги. Щоденно наближаючи її, ми кажемо: "Будемо боротися стільки, скільки буде потрібно!" Звернення Зеленського: дивіться відео Напередодні, 30 вересня словаки голосували на дострокових парламентських виборах. Підрахунки ще тривають, однак, за попередніми даними, лідирує партія експрем'єра. Роберт Фіцо має проросійські погляди. Він проти вступу України до НАТО. Політик пообіцяв припинити підтримку нашої держави. У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано 30 пусків "Шахедів". Наші захисники знищили 16 дронів-камікадзе. Начальник Дніпропетровської ОВА повідомив, що вночі ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками. Один вдалося збити. На жаль, сталися влучання по цивільній інфраструктурі. Є руйнування. Виникла пожежа. Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що вночі південні регіони знову опинились під дроновою атакою змішаного типу. Ворог намагався плутати маршрути, максимально навантажувати нашу систему ППО. Знищено 14 "Шахедів" на Одещині, 1 на Миколаївщині. За словами Однак, на Миколаївщині є влучання в складські приміщення. Спалахнула пожежа. Вночі ворог масовано атакував Черкащину "Шахедами". Влучання по промисловій інфраструктурі в Умані. Внаслідок цього виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно. Попередньо, постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні, Палата представників Конгресу США затвердила бюджет фінансування урядових органів на 45 днів. У ньому немає пункту про допомогу Україні. Президент Джо Байден уже підписав законопроєкт. Втім, у своїй заяві закликав конгресменів зберегти відданість українському народу. Радник міського голови Маріуполя розповів, що в тимчасово окупованому місті росіяни зруйнували близько 470 будинків, до кінця року ця цифра може збільшитися до 500. Окупанти цинічно стверджують, що нібито "побудували" в Маріуполі приблизно 50 різноповерхових будинків. Росія позбавила маріупольців понад 33 тисяч квартир, а замість того обіцяють "добудувати" 4,5 тисячі. От і все російське відновлення. Уже минув рік, умовно кажучи, "мирного" життя у Маріуполі, Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс планує дозволити направити британські війська до України. Місія – проводити навчання для наших захисників на місцях. За словами міністра, зараз є можливість принести більше речей в країну. Причому мовиться не лише про навчання, а й про виробництво. Я говорив сьогодні про те, що зрештою навчання мають бути наближені та фактично перенесені в Україну, Глава Снігурівської МВА Іван Кухта зазначив, що у Снігурівці Миколаївської області пролунали два вибухи. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без жертв. Мешканців він закликав не покидати укриттів. Начальник ОВА Юрій Малашко писав: "Балістика! Запоріжжя – в укриття!". Уже незабаром ЗМІ повідомили про кілька вибухів. ЗМІ повідомляють, що у Черкаській області лунають вибухи. Кажуть про роботу ППО. У Харкові пролунали вибухи. Ракетну атаку по місту підтвердив мер Ігор Терехов. Попередньо, ворог бив С-300. На багатьох світлинах Головнокомандувач ЗСУ демонструє свій фірмовий жест. І може здаватися, що він означає "перемога", але ні. Це була боротьба свого часу, коли ще стріляли з лука. Коли були старі війни. Коли брали в полон, то перше, що робили, – це відрубували фаланги пальців, щоб не було спроможності затягувати лук. І коли Федорович показав саме так, то на це мало хто звернув увагу. Це означає: "Ми затягуємо лук і будемо вас стріляти",
У Конгресі є домовленість стосовно підтримки України, – Байден
Наслідки атаки в Умані
Байден пообіцяв продовжити допомагати Україні
Перед білоруським кордоном розмістили банери зі словами подяки захисникам
– зазначили в ДПСУ.
У ГУР розповіли про Алфьорова та операцію "Бариня"
Умєров поговорив із главою Пентагону щодо ситуації із бюджетом США
Корпорація Microsoft із 30 вересня не продовжує ліцензії російським компаніям, – Єрмак
– пише Андрій Єрмак.
Росія удосконалює "Шахеди" для атак по промисловості, – Ігнат
Вечірнє зведення Генштабу
Перший пілот FPV отримав найвищий ступінь відзнаки
Окупанти намагаються посилити оборону тимчасово окупованого Криму, – ЦНС
Із українських портів вийшли три судна з агропродукцією та залізною рудою, – міністр інфраструктури Кубраков
– повідомив Кубраков.
У МЗС прокоментували, як тимчасовий бюджет США вплине на підтримку України
– говорить Олег Ніколенко.
У Харкові невідомі з автоматами атакували блокпост
Велика Британія не відправлятиме в Україну своїх військових інструкторів
ГУР та ВМС атакували дронами стоянку російських вертольотів у Сочі
До Києва прибув Жозеп Боррель
Зеленський привітав освітян із професійним святом
– написав він.
Делегація МВФ прибула до України
Порт "Південний" вперше з весни прийняв під завантаження вхідний флот
Росія готується до "багатьох років війни", – британська розвідка
На Харківщині внаслідок російського обстрілу загинув чоловік
На авіабазі Енгельс окупанти малюють стратегічні бомбардувальники
У Харкові вшанували полеглих захисників і захисниць України
Наслідки атаки на Кривий Ріг: частина будівлі не підлягає відновленню
З'явилося відео наслідків удару росіян по Умані
У Джанкої прогримів потужний вибух
Як Київ вшанував полеглих захисників і захисниць
Росіяни знову скаржаться на "атаку БпЛА"
Що відбувається на Сході: чи зможуть вагнерівці вплинути на ситуаці.
Зеленський присвоїв звання Героя України 35 захисникам
Президент вшанував пам'ять воїнів, які загинули за Батьківщину
Як вдалося повернути двох десантників з окупованих територій
– розповів речник.
Українські міста зупинилися, аби вшанувати пам'ять полеглих захисників і захисниць
Вибори у Словаччині: перемогла партія проросійського Фіцо
Кремль не може визначитися, які українські території анексувала Росія
Звернення президента в День захисників і захисниць України
– підкреслив президент.
На виборах у Словаччині лідирує проросійська партія Smer-SD
Скільки "Шахедів" збили цієї ночі
Сили оборони знищили ще 440 окупантів
У Кривому Розі ворог атакував цивільну інфраструктуру
На Півдні збили 15 "Шахедів", є приліт в Миколаївській області
Окупанти атакували Умань "Шахедами": є приліт, постраждала
– зазначив начальник ОВА.
У США схвалили тимчасовий бюджет без грошей для України
В окупованому Маріуполі росіяни зруйнували близько 470 будинків
– сказав Андрющенко.
Британських військових можуть направити в Україну
– підкреслив британський міністр.
Окупанти вдарили по Запоріжжю балістикою
Данілов розкрив секрет фірмового жесту Залужного
– пояснив секретар РНБО.
Президент США Джо Байден повідомив, що Конгрес ухвалив законопроєкт про витрати. Це дозволить американському уряду працювати до самого Дня Подяки, тобто до 23 листопада.
Також він сказав, що демократи і республіканці уклали певну угоду про підтримку України, але деталі не розкрив. Угода має на меті підтримати нашу державу, щоб надання військової підтримки не переривалося.
У ніч на 1 жовтня російські безпілотники влучили у 3 об'єкти цивільної інфраструктури в Умані. Внаслідок атаки постраждали зерносховище та два об'єкти колишньої нафтобази.
Поцілили по зерносховищу, де було щойно зібране соняшникове насіння – близько 90 тонн. За словами головного інженера підприємства Володимира Кульбіцького, склад, куди поцілили безпілотником, відновленню у цьому сезоні не підлягає.
Він закликав Конгрес "припинити ігри", адже лишилося "небагато часу", щоб американські гроші продовжували надходити в Україну.
Також прикордонники вшанували наших Героїв хвилиною мовчання.
Борди знаходяться на лінії кордону з Республікою Білорусь на багатьох напрямках як нагадування білоруському режиму, який підтримує країну-агресора, про те, що Україна мужньо боронитиме свою територію,
Серію банерів до Дня захисників та захисниць України розмістили на українсько-білоруському кордоні українські захисники спільно з білоруськими патріотами.
В Росії у нього залишилися мати і брат. За словами Андрія Юсова, Алфьоров не був уражений російською пропагандою. Навпаки, він мав критичне мислення й одразу зрозумів, що дії Владіміра Путіна та кремлівської верхівки є злочинними.
Алфьоров не просто вирішив здатися у полон, а захотів лишитися в Україні та долучитися до її захисту від агресії Росії. Така можливість у нього буде.
Міністри оборони обговорили подальшу військову допомогу з боку США.
"Міністр Остін запевнив мене, що американська підтримка Україні триватиме. Українські воїни і надалі матимуть сильну підтримку на полі бою", – зазначив Умєров.
Це означає, що російські клієнти корпорації не зможуть відновити наявні підписки на корпоративні сервіси на кшталт Microsoft 365. Софт у РФ має бути, як в печерних людей. Відповідальність за війну має відчувати кожен з росіян,
На Нікопольщині ранком під обстріл потрапив районний центр, а по обіді дісталося Марганецькій громаді. Минулося без жертв, знищено дачний будинок, ще один пошкоджено. Понівечені дві приватні оселі, господарська споруда, лінія електропередач.
Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено три російські розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР", з яких два на Миколаївщині та один на Херсонщині.
У Харкові побудують першу в Україні підземну школу.
Звання Героя України із врученням ордена "Золота Зірка" присвоєно "Лому", пілоту групи М2.
Кримські партизани зафіксували спорудження нових фортифікаційних загород на українському півострові – зубів дракона. Також загарбники перекидають до Криму додаткові системи ППО.
Іще п'ять нових суден прямують до портів на завантаження.
Три балкери з агропродукцією та залізною рудою вийшли з портів Чорноморськ та Південний, а 5 нових суден прямують до портів на завантаження. Балкери AZARA, YING HAO 01, ENEIDA (прапори Ліберії та Палау) експортували понад 127 тисяч української агропродукції та залізної руди,
Боррель обговорив із Умєровим військову допомогу від Євросоюзу.
Україна має ще 45 днів у запасі та підтримку обох палат Конгресу США, тож перейматися не варто. У тимчасовий бюджет увійшло тільки фінансування для програм Федерального уряду, а допомогу Україні та інші додаткові програми не було враховано.
Ситуація із тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги до України, яка була оголошена раніше. Зараз це близько 1,6 мільярда доларів США на оборонку та 1,23 мільярда доларів США прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні та енергетичні проєкти,
Окупанти скинули дві керовані авіабомби на житловий квартал Берислава. Внаслідок удару зруйновано гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.
У Тягинці на Херсонщині убито чоловіка, який був на подвір'ї будинку. Офіс Генпрокурора розпочав розслідування.
У Веселому в лікарню потрапила жінка з контузією.
У Харкові серед білого дня відбулася сутичка на блокпості. МВС вже відкрило кримінальне провадження за фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу.
Інцидент трапився 29 вересня близько 15:00. Тоді до одного з блокпостів на виїзді з Харкова під'їхало 4 позашляховики. З них вийшли люди та почали погрожувати поліцейським та військовим, які несли там чергування.
Нападників було 20. Вони були одягнуті у військову форму і мали при собі вогнепальну зброю. Зловмисники змусили увесь зведений загон, до складу якого входять поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, представник військової служби правопорядку, лягти на землю та відібрали у них табельну зброю.
Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс заявив, що британських інструкторів нібито планують відправити в Україну. Проте прем'єр Ріші Сунак спростував цю заяву.
Прем'єр-міністр Великої Британії вважає, що слова його колеги "неправильно зрозуміли" й "спотворили інформацію". Разом з тим, Сунак наголосив, що британські військові інструктори дійсно можуть прибути в Україну, але це відбудеться після закінчення війни.
Джерела 24 Каналу підтвердили, що за ударом по гелікоптерам окупантів стоїть ГУР та ВМС України. Варто додати, що вранці місцеві жителі Сочі повідомляли про потужний "хлопок", після чого чомусь почали затримуватися рейси.
До столиці України прибув Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель.
Разом із президентом України Володимиром Зеленським він взяв участь у заходах із вшанування українських захисників і захисниць.
Президент України привітав працівників галузі освіти із їхнім святом.
Вихователь, вчитель, викладач, наставник – у будь-який період життя, коли вони навчають нас, ми беремо собі більше, ніж просто знання та навички. Ми беремо характер, цінності, принциповість. І так важливо, коли вони є у вчителя,
Обговорять перспективні заходи та виклики у контексті програми розширеного фінансування (EFF).
У березні Виконавча рада МВФ схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби.
Згодом Міжнародний валютний фонд опублікував 19 структурних маяків, які Україна пообіцяла виконати в рамках програми співпраці на 15,6 мільярда доларів.
Найбільший порт України наприкінці вересня прийняв під завантаження перші два судна: Ying Hao 01 і Azara. Вони вийшли з порту 1 жовтня.
У Британії зазначають, що у планах країни-агресорки – довготривалий конфлікт. Про це, зокрема, свідчить намір Кремля збільшити оборонний бюджет країни у 2024 році майже на 70%.
Україна знищила вже понад 20% усіх систем РСЗВ Росії.
У МВС повідомили, що близько 11:00 російські військові вкотре обстріляли Вовчанськ. Під ударом опинилась центральна площа міста.
Внаслідок обстрілу загинув чоловік. Його особу наразі встановлюють. Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".
Відомо про щонайменше одного загиблого.
Російські загарбники намалювали бомбардувальники Ту-95МС на авіабазі в Енгельсі. Щоправда, не додумалися зобразити тіні.
На оприлюднених супутникових знімках видно двовимірні приманки, намальовані на пероні аеродрому. У The War Zone не виключають, що ці силуети можуть бути вирізані з якогось полотна чи тканини, але "швидше за все – це фарба".
До речі, на одному з намальованих Ту-95 навіть зобразили шини. Схоже, таким чином росіяни намагаються зробити свої приманки "більш реалістичними".
Пам'ять українських воїнів вшанували на площі Свободи, що у центрі Харкова. З гучномовця о 09:00 оголосили загальнонаціональну хвилину мовчання. Зупинились автомобілі, громадський транспорт та пішоходи.
Хвилина мовчання у Харкові: дивіться відео
Голова Криворізької РДА розповів, що під час нічної атаки окупантів сталося влучання по підприємству. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
На місці спалахнула масштабна пожежа. Вогнеборці швидко локалізували її. Євген Ситниченко зазначив, що частина будівлі вже не підлягає відновленню.
На Черкащині триває ліквідація наслідків нічного російського удару по промисловому об'єкту в Умані. Агресор поцілив у складські приміщення з зерном.
На опублікованих Нацполіцією кадрах видно охоплену полум'ям будівлю. Вона повністю понівечена.
Наслідки російської атаки на Умань: дивіться відео
Міський голова Мелітополя зазначив, що в тимчасово окупованому Криму надто гучно. Про потужний вибух у Джанкої повідомляють місцеві жителі.
О 09:00 1 жовтня в День захисників і захисниць України весь Київ одночасно завмер на одну хвилину, щоб віддати шану полеглим Героям. 24 Канал підготував ексклюзивний фоторепортаж.
У різних регіонах Росії заявляють нібито про "атаку безпілотників". Окупанти скаржаться на вибухи. Зокрема, їх чули у Смоленську, Краснодарському краї й у Бєлгородській області. Тим часом у Сочі затримують рейси.
Росія кинула на фронт частини нової 25-ї загальновійськової армії. Зараз окупанти завершили своє укомплектування. Їхня кількість складає 17 тисяч бійців. Про це 24 Каналу розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
За його словами, зараз 25-та загальновійськова армія ворога розгорнута у районі Кремінної. Цікаво, що інтенсивність та постійність ведення вогню ЗСУ понижує мотивацію ворога. Бувають і випадки дезертирства.
Окрім того, нещодавно надійшло відео з Бахмутського напрямку, де окупанти жаліються на те, що поблизу Кліщіївки працюють два українські Leopard. Скаржаться, що у них "такі маленькі сили", вони "не мають, чим наступати".
Також Ілля Євлаш наголосив, що ПВК "Вагнера" була знищена раз і назавжди у травні – червні цього року. Зараз залишки вагнерівців шукають собі місце, але все одно не зможуть вплинути на ситуацію.
Глава держави присвоїв звання "Герой України" 35 військовослужбовцям. Зокрема, 31 — посмертно. Відповідні укази опубліковані на сайті президента.
Речник ВМС Дмитро Плетенчук розповів, що на окупованій території України відбувається багато цікавих процесів. Зокрема, нещодавно вдалося визволити двох десантників, які з початку вторгнення переховувалися на непідконтрольних Україні землях.
Вони вижили завдяки підтримці, тому що, звісно, місцеві їх переховували,
Плетенчук додав, що спецпідрозділ "Ангели", який витягував десантників, робить це вже не вперше.
У Києві на Хрещатику українці о 09:00 вшанували пам'ять загиблих захисників і захисниць загальнонаціональною хвилиною мовчання. Тоді всі люди й транспортні засоби зупинилися, аби подякувати Героям.
У Львові також долучилися до вшанування пам'яті Героїв й зупинилися на хвилину.
На виборах до парламенту Словаччини перемогла партія Smer-SD колишнього прем'єра Роберт Фіцо. Він відомий своїми проросійськими поглядами.
Кремлівська влада не може визначитися, які українські території анексувала Росія. Інститут вивчення війни звернув увагу, що до так званого "дня возз'єднання" так званих "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей з Росією чиновники країни-агресора публікували зовсім різні карти.
З нагоди Дня захисників та захисниць Володимир Зеленський звернувся до громадян. Він вкотре наголосив на важливості нашої боротьби та подякував всім, хто причетних до оборони України.
Ні планово, ні аварійно ніхто не має й не зможе "відключити" нашу стійкість, витримку, міцність, відвагу. Вони не мають терміну дії, кінцевої дати чи крайньої точки, після якої ми припинили б спротив і боротьбу, окрім однієї – нашої перемоги. Щоденно наближаючи її, ми кажемо: "Будемо боротися стільки, скільки буде потрібно!"
Звернення Зеленського: дивіться відео
Напередодні, 30 вересня словаки голосували на дострокових парламентських виборах. Підрахунки ще тривають, однак, за попередніми даними, лідирує партія експрем'єра. Роберт Фіцо має проросійські погляди. Він проти вступу України до НАТО. Політик пообіцяв припинити підтримку нашої держави.
У Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано 30 пусків "Шахедів". Наші захисники знищили 16 дронів-камікадзе.
Начальник Дніпропетровської ОВА повідомив, що вночі ворог атакував Кривий Ріг безпілотниками. Один вдалося збити. На жаль, сталися влучання по цивільній інфраструктурі. Є руйнування. Виникла пожежа.
Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що вночі південні регіони знову опинились під дроновою атакою змішаного типу. Ворог намагався плутати маршрути, максимально навантажувати нашу систему ППО.
Знищено 14 "Шахедів" на Одещині, 1 на Миколаївщині. За словами Однак, на Миколаївщині є влучання в складські приміщення. Спалахнула пожежа.
Вночі ворог масовано атакував Черкащину "Шахедами". Влучання по промисловій інфраструктурі в Умані.
Внаслідок цього виникли пожежі на складських приміщеннях. Зокрема, де зберігалось зерно.
Попередньо, постраждала одна людина. Вона доправлена до лікарні,
Палата представників Конгресу США затвердила бюджет фінансування урядових органів на 45 днів. У ньому немає пункту про допомогу Україні. Президент Джо Байден уже підписав законопроєкт. Втім, у своїй заяві закликав конгресменів зберегти відданість українському народу.
Радник міського голови Маріуполя розповів, що в тимчасово окупованому місті росіяни зруйнували близько 470 будинків, до кінця року ця цифра може збільшитися до 500.
Окупанти цинічно стверджують, що нібито "побудували" в Маріуполі приблизно 50 різноповерхових будинків. Росія позбавила маріупольців понад 33 тисяч квартир, а замість того обіцяють "добудувати" 4,5 тисячі.
От і все російське відновлення. Уже минув рік, умовно кажучи, "мирного" життя у Маріуполі,
Новий міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс планує дозволити направити британські війська до України. Місія – проводити навчання для наших захисників на місцях. За словами міністра, зараз є можливість принести більше речей в країну. Причому мовиться не лише про навчання, а й про виробництво.
Я говорив сьогодні про те, що зрештою навчання мають бути наближені та фактично перенесені в Україну,
Глава Снігурівської МВА Іван Кухта зазначив, що у Снігурівці Миколаївської області пролунали два вибухи. На місці працюють відповідні служби. Попередньо, без жертв. Мешканців він закликав не покидати укриттів.
Начальник ОВА Юрій Малашко писав: "Балістика! Запоріжжя – в укриття!". Уже незабаром ЗМІ повідомили про кілька вибухів.
ЗМІ повідомляють, що у Черкаській області лунають вибухи. Кажуть про роботу ППО.
У Харкові пролунали вибухи. Ракетну атаку по місту підтвердив мер Ігор Терехов. Попередньо, ворог бив С-300.
На багатьох світлинах Головнокомандувач ЗСУ демонструє свій фірмовий жест. І може здаватися, що він означає "перемога", але ні.
Це була боротьба свого часу, коли ще стріляли з лука. Коли були старі війни. Коли брали в полон, то перше, що робили, – це відрубували фаланги пальців, щоб не було спроможності затягувати лук. І коли Федорович показав саме так, то на це мало хто звернув увагу. Це означає: "Ми затягуємо лук і будемо вас стріляти",