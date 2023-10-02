Росія готується до війни на виснаження: Черник сказав, чому Путін обрав таку стратегію

Росія вже готується до війни на виснаження. Там планують витратити на армію понад 100 мільярдів доларів у 2024 році. Путін сподівається, що ця стратегія допоможе йому перемогти, але так не станеться.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що військовий бюджет України дійсно значно менший. Однак не варто забувати про союзників з "Рамштайну", ресурси яких значно більші за російські.

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Що потрібно зробити Україні

Як наголосив Черник, у стратегічному сенсі Путін хоче ліквідувати українську державність. Але йому не вийде цього зробити. Світ продовжує підтримувати Україну, а збройні компанії вже готові запускати у нас виробництва.

Виробництво зброї – найскладніший та найделікатніший бізнес, який існує в природі. Туди вкладаються колосальні суми. Створити авіаносець чи атомний підводний човен з технологічної точки зору значно складніше, ніж розробити космічну ракету. Ці люди не кидають слова на вітер. Ми точно повернемося в євроатлантичний простір,

– наголосив Черник.

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Американський військово-промисловий комплекс також "відроджується" та перезапускається. Тамтешні компанії зацікавлені, щоб їхній технологічний процес розвивався і надалі. Але все відбувається не так швидко, як би хотілося.

Чому? Бо є електоральні ризики, психологічні моменти та інші фактори. Але Росія не витримає боротьби з таким мегаугрупованням. Чому Путін зараз обрав таку стратегію? Він чекає на Трампа і сподівається, що з ним про все домовиться. З їхньої точки зору потрібно почекати всього лиш 16 місяців,

– розповів Черник.

Натомість зараз Україні важливо реалізувати два стратегічних плани. Насамперед потрібно "перерубати" сухопутний коридор окупантів до Криму. А також – здійснити оточення загарбників у Бахмуті.

Чи може Росія воювати на виснаження: коротко