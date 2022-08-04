Замість відпочинку в Криму, росіян загнали в тупик, – Хлань про "ротацію" на Півдні

російські загарбники почали накопичувати свої сили на Півдні України. Частину ворожого війська везуть на "ротацію" у бік Херсона і Криму, але до півострова не довозять.

Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, якщо уважно подивитися на цю "ротацію", то російських військових насправді ізолюють за Генічеськом, на Арбатській стрілці.

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Фактично, це місце – тупикове для росіян, оскільки омивається Азовським морем і з'єднання з тимчасово окупованим Кримом немає,

– пояснив він.

І наголосив, що звідти немає куди бігти. Якщо дозволять поїхати в Крим – військові повтікають. Так, щоб не допустити дезертирства, їх обманом селять у Генічеську.

росіяни деморалізовані

Хлань також додав, що війська агресора заганяють туди на туристичні бази, які вони захоплюють, й розміщують їх там. Однак для військових росії – це таке гетто, звідки у них немає можливості втекти. Після "відпочинку", їх знову відправляють на лінію фронту.

Тож стан військових росії надзвичайно деморалізований, наголосив депутат.

Хлань про "ротацію" росіян на Півдні: дивіться відео

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