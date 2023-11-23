Росія атакувала Україну ракетами, Кремль боїться виборів у 2024 році : хронологія 638 дня війни
Українська відсіч російській агресії триває. ЗСУ відважно зупиняють спроби ворога атакувати на фронті.
Яка ситуація в Україні на фронті та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Владімір Путін 22 листопада взяв участь у саміті G20. Аналітики наголосили, що у своїй промові російський президент вкотре почав проштовхувати риторику щодо переговорів з умовами, які вигідні Кремлю. Окупанти просунулися на схід від Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська). Також росіяни завершують перегрупування сил і незабаром можуть посилити темпи наступальних дій у цьому районі, вважають аналітики Інституту вивчення війни. У московській області, кажуть, вибухнуло щось на електропідстанції. І трапився локальний блекаут. Мешканці не пишуть у чатах, що був вибух. Водночас розповідають про "хлопок", який супроводжувався яскравою загравою. Після цього частина міста залишилася без світла. Також є інформація про відсутність електроенергії у понад 10 населених пунктах поблизу. Попри очевидне схвалення політики Путіна більшістю росіян, очільник Кремля стривожений стурбований результатами майбутніх виборів президента Росії в березні 2024 року. Про це свідчить, зокрема, й те, що голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова 21 листопада заявила, що деякі російські громадяни, які виїхали з Росії, та інші, які все ще перебувають у Росії, вже почали спроби дискредитувати майбутні вибори президента Росії. Заява Памфілової свідчить про те, що російський уряд продовжуватиме активізувати зусилля цензури під виглядом боротьби зі спробами внутрішнього втручання у вибори напередодні президентських виборів. 15 листопада Путін також заявив, що російський уряд на зустрічі з представниками російських виборчих комісій придушуватиме будь-яке зовнішнє чи внутрішнє втручання у вибори. У ніч проти 23 листопада для Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Миколаївщини оголосили ракетну небезпеку. У Кривому Розі лунав вибух. Пізно вночі ракетна загроза виникла також і для Донеччини та Харківщини.
В ISW проаналізували виступ Путіна на саміті G20
ISW не помітив жодних ознак того, що Путін змінився. Передчасне припинення бойових дій в Україні значно збільшує ймовірність поновлення російської агресії на набагато вигідніших для Кремля умовах у найближчому майбутньому,
– заявили експерти.
Росіяни просунулися на Куп'янському напрямку, - ISW
Під Москвою пролунав вибухи, а потім зникло світло у будинках
Кремль боїться виборів президента 2024, - ISW
Вночі окупанти випустили ракети по Україні
Владімір Путін 22 листопада взяв участь у саміті G20. Аналітики наголосили, що у своїй промові російський президент вкотре почав проштовхувати риторику щодо переговорів з умовами, які вигідні Кремлю.
Окупанти просунулися на схід від Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська). Також росіяни завершують перегрупування сил і незабаром можуть посилити темпи наступальних дій у цьому районі, вважають аналітики Інституту вивчення війни.
У московській області, кажуть, вибухнуло щось на електропідстанції. І трапився локальний блекаут.
Мешканці не пишуть у чатах, що був вибух. Водночас розповідають про "хлопок", який супроводжувався яскравою загравою. Після цього частина міста залишилася без світла. Також є інформація про відсутність електроенергії у понад 10 населених пунктах поблизу.
Попри очевидне схвалення політики Путіна більшістю росіян, очільник Кремля стривожений стурбований результатами майбутніх виборів президента Росії в березні 2024 року.
Про це свідчить, зокрема, й те, що голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова 21 листопада заявила, що деякі російські громадяни, які виїхали з Росії, та інші, які все ще перебувають у Росії, вже почали спроби дискредитувати майбутні вибори президента Росії.
Заява Памфілової свідчить про те, що російський уряд продовжуватиме активізувати зусилля цензури під виглядом боротьби зі спробами внутрішнього втручання у вибори напередодні президентських виборів. 15 листопада Путін також заявив, що російський уряд на зустрічі з представниками російських виборчих комісій придушуватиме будь-яке зовнішнє чи внутрішнє втручання у вибори.
У ніч проти 23 листопада для Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Миколаївщини оголосили ракетну небезпеку. У Кривому Розі лунав вибух.
Пізно вночі ракетна загроза виникла також і для Донеччини та Харківщини.