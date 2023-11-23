Росія атакувала Україну ракетами, Кремль боїться виборів у 2024 році : хронологія 638 дня війни

23 листопада 2023, 06:25
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Українська відсіч російській агресії триває. ЗСУ відважно зупиняють спроби ворога атакувати на фронті.

Яка ситуація в Україні на фронті та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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07:20, 23 листопада

В ISW проаналізували виступ Путіна на саміті G20

Владімір Путін 22 листопада взяв участь у саміті G20. Аналітики наголосили, що у своїй промові російський президент вкотре почав проштовхувати риторику щодо переговорів з умовами, які вигідні Кремлю.


ISW не помітив жодних ознак того, що Путін змінився. Передчасне припинення бойових дій в Україні значно збільшує ймовірність поновлення російської агресії на набагато вигідніших для Кремля умовах у найближчому майбутньому,
– заявили експерти.

06:28, 23 листопада

Росіяни просунулися на Куп'янському напрямку, - ISW

 Окупанти просунулися  на схід від Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська). Також росіяни завершують перегрупування сил і незабаром можуть посилити темпи наступальних дій у цьому районі, вважають аналітики Інституту вивчення війни.

06:15, 23 листопада

Під Москвою пролунав вибухи, а потім зникло світло у будинках

У московській області, кажуть, вибухнуло щось на електропідстанції. І трапився локальний блекаут.

Мешканці не пишуть у чатах, що був вибух. Водночас розповідають про "хлопок", який супроводжувався яскравою загравою. Після цього частина міста залишилася без світла. Також є інформація про відсутність електроенергії у понад 10 населених пунктах поблизу.

06:13, 23 листопада

Кремль боїться виборів президента 2024, - ISW

Попри очевидне схвалення політики Путіна більшістю росіян, очільник Кремля стривожений стурбований результатами майбутніх виборів президента Росії в березні 2024 року.

Про це свідчить, зокрема, й те, що голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова 21 листопада заявила, що деякі російські громадяни, які виїхали з Росії, та інші, які все ще перебувають у Росії, вже почали спроби дискредитувати майбутні вибори президента Росії.

Заява Памфілової свідчить про те, що російський уряд продовжуватиме активізувати зусилля цензури під виглядом боротьби зі спробами внутрішнього втручання у вибори напередодні президентських виборів. 15 листопада Путін також заявив, що російський уряд на зустрічі з представниками російських виборчих комісій придушуватиме будь-яке зовнішнє чи внутрішнє втручання у вибори.

06:09, 23 листопада

Вночі окупанти випустили ракети по Україні

У ніч проти 23 листопада для  Дніпропетровщини, Кіровоградщини та Миколаївщини оголосили ракетну небезпеку. У Кривому Розі лунав вибух.

Пізно вночі ракетна загроза виникла також і для Донеччини та Харківщини.

 

 

Автор: Анастасія Колеснікова