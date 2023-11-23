Росія атакувала Україну ракетами, Кремль боїться виборів у 2024 році : хронологія 638 дня війни

Українська відсіч російській агресії триває. ЗСУ відважно зупиняють спроби ворога атакувати на фронті.

Яка ситуація в Україні на фронті та в дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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