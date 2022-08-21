Не поразка України, але й не тотальний розгром росії: Фесенко пояснив позицію Заходу щодо війни
У країнах Заходу доволі сильно різняться позиції щодо того, що росія не має зазнати тотального розгрому у війні. Утім, усі вони також переконані, що й Україна не має програти.
Таку думку 24 каналу озвучив політолог Володимир Фесенко. Він додав, що в Європі насправді меншість хоче тотальної поразки росії у війні.
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Чому Європа не хоче тотальної поразки росії
Фесенко розповів, що політики, які виступають за тотальну поразку росії є переважно в США та у Великій Британії. У країнах континентальної Європи панують, радше, інші настрої. Вони бояться прямого зіткнення з росією. Крім того, нині вони відчувають величезні економічні проблеми.
путін якраз на них тисне загрозою холодної зими, вже не стільки ядерним шантажем, скільки енергетичним. І на декого, на жаль, це впливає,
– зазначив політолог.
За словами Фесенка, єдності в стратегії щодо росії в Європі немає.
Щодо України єдність є
Політолог зауважив, що, на відміну від цього, Європа консолідована довкола України. Вона готова й надалі допомагати нам військово-технічно, зброєю, патронами.
"Але позиції посилити військову допомогу немає. Швидше є, щоб дати так, аби ми не програли", – наголосив Фесенко.
Крім того, політолог підкреслив: Європа єдина в питанні того, що росію слід стримувати і не можна дати їй перемогти у війні.
Що означає "не дати програти Україні"
За словами Фесенка, позиція "не дати програти" має кілька пунктів:
- зберегти український уряд;
- зберегти українську державність;
- певні територіальні втрати шляхом окупації можливі, але без визнання.
А ще деякі політики схильні до того, аби "заморозити" цю війну. Тобто зберегти Україну як державу, дати їй вижити, але при цьому не йти на надмірну ескалацію війни з росією. До речі, побоювання цього, на мою думку, це такий старий стереотип Європи, який заважає деяким політикам посилювати допомогу нашій державі,
– розповів політолог.
Фесенко пояснив позицію країн Заходу щодо війни: дивіться відео
У США навпаки закликають посилити допомогу
Також Фесенко зазначив, що у США тим часом деякі відомі фахівці з національної безпеки навпаки закликають посилити допомогу Україні. Там не хочуть, аби війна затяглася.
"Це будуть не лише військові і політичні проблеми, а й додаткові економічні витрати для країн Заходу", – зауважив політолог.
Він додав, у найближчі місяці країни Заходу будуть визначатись з подальшою стратегією щодо росії, щодо України і щодо війни.
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