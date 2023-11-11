Знищена РЕБ "Борисоглебск", втрати ворога зросли: яка ситуація на Таврійському напрямку
Джерело:Олександр Тарнавський
За останню добу на Таврійському напрямку Збройним Силам вдалося ліквідувати понад 600 окупантів. Вони знищили РЕБ "Борисоглебск", а також декілька артсистем.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів, що втрати ворога на цьому напрямку останніми днями значно зросли. Українські військові продовжують рух вперед.
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Втрати ворога ростуть
Олександр Тарнавський повідомив, що за останню добу в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" знищено станцію РЕБ "Борисоглебск" та артилерійські системи 2С19 "Мста-С" і 2С5 "Гіацинт-С". Окрім цього втрати ворога у живій силі значно зросли. ЗСУ вдалося ліквідувати 642 особи, ще 9 окупантів здалися в полон.
Українські військові ліквідували 53 одиниці військової техніки, серед яких було 7 танків, 11 ББМ, 8 артсистем, 9 БпЛА, 15 автомобілів та 3 одиниці спецтехніки. Також Збройні Сили "мінуснули" 3 склади боєприпасів. Ще 37 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.
Росіяни за добу завдали 20 авіаударів, провели 58 бойових зіткнень та здійснили 1019 артобстрілів. Українські військові з ракетних та артилерійських військ, своєю чергою, протягом доби виконали 1092 вогневих завдання.
Олександр Тарнавський також зазначив, що триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.
Яка ситуація на фронті
- Упродовж минулої доби ліквідовано ще 1130 окупантів – таким чином загальна кількість втрат особового складу у російському війську становить 310 650 вояк. Крім цього знищено 24 танків, 24 броньовані машини, 1 ППО, 38 артсистем тощо.
- Вночі росіяни запустили по Україні "Шахеди", а вже зранку намагалися вдарити по столиці. ППО знищила одну повітряну ціль. Попередньо, це була ракета "Іскандер-М", однак у Повітряних Силах припускають, що це може бути й зенітна керована ракета С-400.
- Наразі немає безпечних місць навіть на території Росії. У Рязанській області зійшли з колії 19 вантажних вагонів – відбулося це в рамках операції розвідки.