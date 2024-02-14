Дуже нераціонально, – в ЗСУ сказали, кого ворог тягне на східний фронт

Росіяни мають нестачу навченого особового складу. Тому вони змушені використовувати абсолютні різні підрозділи на Сході.

Про це 24 Каналу розповів речник ОСУВ "Хортиця" капітан ЗСУ Ілля Євлаш, зауваживши, що переважно на Сході окупанти використовують різні мотопіхотні та мотострілецькі підрозділи. Загалом тут діє 3 – 4 різні армії росіян. Серед них – 1 танкова армія, 6 загальновійськова армія тощо.

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Попри це, вони вже не наступають у складі великих підрозділів. А роблять різні тактичні групи.

Вони перемішують ці армії, роблячи збірні "солянки". Так вони намагаються компенсувати оцю нестачу особового складу та навченого персоналу, який сюди присилають. Звісно ж, є різні "штормz". Дуже розповсюджені підрозділи такого типу. Шойгісти, зеки-відмовники, яких кидають на перевірку наших мінних полів та вогневих точок,

– сказав Євлаш.

Крім того, час від часу на Бахмутському напрямку перебувають підрозділи кадирівці. А на деяких ділянках навіть перебуває так званий "бойовий армійський резерв" (БАРС). Хоч переважно на фронті воюють танкові, артилерійські бригади окупантів, а також – мотопіхотні підрозділи.

Нераціонально використовують спецназ та десантників

Як розповів Євлаш, на Сході неодноразово фіксували, як окупанти використовували десантників та спецназ як так звану "елітну піхоту". Це – нераціональне рішення, адже такі підрозділи призначені для інших операцій.

Це – максимально нераціональне рішення. Такі види військ призначені для проведення диверсій, операцій в тилу. А вони здебільшого використовують їх як дуже навчену піхоту. Такі підрозділи потребують дуже довгого часу підготовки, дорого обходяться в оснащенні, але йдуть як розхідний матеріал. Хай продовжують цю тактику,

– зауважив Євлаш.

Ситуація на фронті: коротко