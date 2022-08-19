Мінус БТГр і не тільки: ЗСУ вразили статистикою полювання на окупантів за день

Генштаб звітує про 69 знищених за вчора одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

День із вогником

Тобто або накрили декілька колон, або склади під час завантажування, або це втрати росіян після влучання у Валуйки. Якби там не було, але це дуже солідно.

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Цього ж дня +10 танків (танкова рота) та +16 броньованих машин (це вже три дні поспіль так). +5 систем протиповітряної оборони – дякуємо за AGM-88.

Що цікаво, то вчора було +17 артилерійських систем – цілий артилерійський дивізіон. Або у нас так гарно запрацювали контрбатарейні системи, або це порахували результати влучання під Джанкоєм.

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400 новобранців до пекла

І радісно виглядають +400 втрачених росіян особового складу. Задвохсотили за день цілу батальйонно-тактичну групу піхоти.

Як би не рахували, але постійні влучання в склади росіян починають приносити свої плоди. Це ще не перелом, але рано чи пізно втрати росіян ставатимуть занадто відчутними, і тримати лінію фронту буде важко.

Варте уваги – втрати російських окупантів станом на 19 серпня: дивіться відео