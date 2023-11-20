Завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, – Зеленський про війну проти України

Володимир Зеленський висловився про термін закінчення війни Росії проти України. За словами президента нашої держави, бойові дії завершаться не так швидко, як це хотілося б усім.

Водночас глава держави підкреслив, що український народ продовжує боротися проти російських окупантів. Зеленський також відзначив важливість у перемозі України й світову підтримку.

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Зеленський висловився про тривалу війну в Україні

Український очільник зустрівся з генеральним директором Fox Corporation Лакланом Мердоком та журналістами видань Fox News Бенджаміном Холлом та The Sun Жеромом Старкі. З медійниками Зеленський обговорив ситуацію на полі бою, високу мотивацію та рішучість українського народу й віру в перемогу.

Президент України наголосив, що у світі до війни у нашій "чомусь ставляться, як до кіно, та очікують, що в подіях не буде довгих пауз". За його словами, люди чекають, що "картинка перед очима завжди змінюватиметься, щодня будуть якісь сюрпризи".

Але для нас, для наших воїнів це не кіно. Це – наші життя. Це щоденна важка праця. І завершиться все не так швидко, як нам би хотілося, але ми не маємо права опускати рук і не зробимо цього,

– підкреслив він.

Володимир Зеленський також наголосив, що важливо зберегти увагу світу до наших зусиль у боротьбі за свободу та свою державу. Глава держави сказав, що саме світові медіа відіграють важливу роль в консолідації міжнародної підтримки України.

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