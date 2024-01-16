Чому Путін зміг зайти у кілька міст і сіл України: Зеленський вказав на важливий момент

Володимир Зеленський назвав причину, через яку війську російського президента Владіміра Путіна вдалося зайти у кілька міст і сіл нашої держави. Глава держави наголосив, що справа не у самій армії країни-агресорки.

Адже здебільшого вояки російського президента заходили уже в повністю знищені населені пункти. Про це президент України розповів під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає 24 Канал.

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Зеленський сказав, як Путін зміг зайти у кілька міст і сіл в Україні

Глава держави зазначив, що абсолютно відкрито пояснив нашим партнерам, як російська армія змогла зайти у кілька міст і сіл нашої держави з моменту початку активних бойових дій проти українців.

Путін зміг зайти тільки в ті селища, де він вбив людей або де не було людей і вони бігли через цю війну,

– пояснив Зеленський.

Український очільник також наголосив, що якщо в містах, які збиралися окуповувати росіяни, було багато людей, то ці громадяни були готові захищати свою землю і робили це.

Наостанок Зеленський закликав партнерів зміцнити економіку нашої держави, яка постраждала внаслідок російської агресії. Адже зміцнивши нашу економіку, наша держава у відповідь зміцнить безпеку всього європейського континенту.

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