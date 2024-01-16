Чому Путін зміг зайти у кілька міст і сіл України: Зеленський вказав на важливий момент
Володимир Зеленський назвав причину, через яку війську російського президента Владіміра Путіна вдалося зайти у кілька міст і сіл нашої держави. Глава держави наголосив, що справа не у самій армії країни-агресорки.
Адже здебільшого вояки російського президента заходили уже в повністю знищені населені пункти. Про це президент України розповів під час свого виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає 24 Канал.
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Зеленський сказав, як Путін зміг зайти у кілька міст і сіл в Україні
Глава держави зазначив, що абсолютно відкрито пояснив нашим партнерам, як російська армія змогла зайти у кілька міст і сіл нашої держави з моменту початку активних бойових дій проти українців.
Путін зміг зайти тільки в ті селища, де він вбив людей або де не було людей і вони бігли через цю війну,
– пояснив Зеленський.
Український очільник також наголосив, що якщо в містах, які збиралися окуповувати росіяни, було багато людей, то ці громадяни були готові захищати свою землю і робили це.
Наостанок Зеленський закликав партнерів зміцнити економіку нашої держави, яка постраждала внаслідок російської агресії. Адже зміцнивши нашу економіку, наша держава у відповідь зміцнить безпеку всього європейського континенту.
Президент України виступив у Давосі: ключові тези
- Володимир Зеленський під час свого виступу у Давосі також розповів, що світ повинен зрозуміти, що заморожений конфлікт не може бути кінцем війни. Адже такий конфлікт може спалахнути з певним часом знову.
- Президент України також закликав західних партнерів зміцнювати захист нашого неба. Він також наголосив, що наша держава довела, що здатна збивати цінні російські літаки, такі як А-50 та Іл-22.
- Зеленський також вказав на слабкість Заходу щодо санкцій по атомній промисловості Росії. Він наголосив, що наразі Путін є єдиним терористом у світі, який захопив АЕС у заручники, тому Зеленський сказав, що для всіх, хто переймається дотриманням санкцій на 100%, наближення миру стане нагородою.