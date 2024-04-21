Виклики для України і що є "номером один" в війні: Зеленський чітко пояснив

Президент Володимир Зеленський заявив, що за довгий час існування незалежної України Росія робила все, аби наша держава не розвивалася, щоб наш військово-промисловий комплекс був знищений. Тепер за умов повномасштабної війни доводиться у стислий термін відновлювати виробництво зброї.

При цьому гарант наголосив, що на відміну від Росії Україна береже своїх людей і не кидає мільйони людей у бій. Про це Зеленський розповів у інтерв'ю бразильським журналістам в суботу, 20 квітня.

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За словами Зеленського, протягом 30 років Росія мала в Україні агентів та робила все, щоб наша країна не розвивалася. Зокрема країна-агресорка знищувала заводи оборонно-промислового комплексу. Тепер українська влада відновлює це виробництво, щоб постачати Збройним Силам України якнайбільше необхідних засобів.

"Ми відновили виробництво артилерії, його не було. Ми відновили масове виробництво наших ракет – "Стугна", "Корсар". Ми побудували масове виробництво дронів та систем радіоелектронної боротьби. На сьогодні це війна технологій", – заявив Зеленський.

Крім цього, лідер держави наголосив, що Україна береже життя своїх людей, тоді як Росія кидає мільйони людей у бій заради особистих перемог диктатора Владіміра Путіна.

Вони тиснуть нас, їм все одно, скільки людей загине. Наші моральні цінності для нас важливі. Для нас важливі люди, ми не можемо кидати мільйон людей на мільйон людей. Виникає казус: ви боретеся за права людини, за життя людей – і не бережете життя людей. Для нас люди – це номер один, і ми рахуємо людей, а для них люди не важливі, для них важливі перемоги, причому не Росії, а не Путіна. Для нього перемога – це відновлення Радянського Союзу шляхом знищення інших народів та інших незалежних країн,

– наголосив президент України.

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