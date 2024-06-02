Деякі елементи зброї потрапляють у Росію через Китай, – Зеленський

Розвідка має інформацію, що у Росію регулярно надходять деталі з Китаю. Водночас час від часу країна-агресорка отримує елементи й з інших країн.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі ЗМІ на конференції "Діалог – Шангрі Ла" в Сінгапурі. Він зауважив, що Україна бореться з тим аби закордонні деталі не потрапляли на ринок агресора. Проте через підтримку Росії Китаєм війна може йти довше.

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Товарообіг Росії та Китаю

Володимир Зеленський розповів, що президент Китаю раніше обіцяв йому, що буде стояти осторонь війни та не буде підтримувати Росію. Проте є дані, що свідчать інше.

Сьогодні є різні сигнали від різних розвідок, включаючи українську, що щось, якось, якимось чином потрапляє на ринок Російської Федерації через Китай. Я б тут був дуже послідовним. Є дійсно деякі елементи, які входять до озброєння Росії, які є елементами тієї чи іншої зброї, які з Китаю,

– вказав президент.

Водночас у російській зброї присутні елементи і з інших країн світу. Але це не означає, що ці країни спеціально продають Росії частини озброєння. Якщо іноземний продукт потрапляє на російський ринок, обходячи санкції, наша держава передає цю інформацію партнерам, аби вони зупинили цей транзит.

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