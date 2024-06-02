Деякі елементи зброї потрапляють у Росію через Китай, – Зеленський
Розвідка має інформацію, що у Росію регулярно надходять деталі з Китаю. Водночас час від часу країна-агресорка отримує елементи й з інших країн.
Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування зі ЗМІ на конференції "Діалог – Шангрі Ла" в Сінгапурі. Він зауважив, що Україна бореться з тим аби закордонні деталі не потрапляли на ринок агресора. Проте через підтримку Росії Китаєм війна може йти довше.
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Товарообіг Росії та Китаю
Володимир Зеленський розповів, що президент Китаю раніше обіцяв йому, що буде стояти осторонь війни та не буде підтримувати Росію. Проте є дані, що свідчать інше.
Сьогодні є різні сигнали від різних розвідок, включаючи українську, що щось, якось, якимось чином потрапляє на ринок Російської Федерації через Китай. Я б тут був дуже послідовним. Є дійсно деякі елементи, які входять до озброєння Росії, які є елементами тієї чи іншої зброї, які з Китаю,
– вказав президент.
Водночас у російській зброї присутні елементи і з інших країн світу. Але це не означає, що ці країни спеціально продають Росії частини озброєння. Якщо іноземний продукт потрапляє на російський ринок, обходячи санкції, наша держава передає цю інформацію партнерам, аби вони зупинили цей транзит.
Інші заяви Зеленського
- Володимир Зеленський заявив що "сповнений рішучості" довести війну до кінця й при цьому бути зі своїм народом. Він зазначив, що обіцяв захищати свою країну, а зробити інакше – стати брехуном, чого президент не хотів би.
- Володимир Зеленський наголосив, що будь-який заморожений конфлікт – це війна. Він додав, що цей процес повільний, однак обов'язково настане мить, коли ворог почне атакувати з новою силою, адже окупант завжди знайде привід. Пауза потрібна агресору, аби посилити свої позиції на полі бою.
- Український лідер вважає, що ухваленої допомоги від США до України прийшло мало озброєння. Наразі бригади-резерви недоукомплектовані, що не дає змоги змінити бригади на передовій. Росія це чітко розуміє та саме тому розтягує лінію фронту – тому пішла в наступ на Харківщині й нині зосереджує військових на Півночі.