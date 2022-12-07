Путін вже програв, але боїться це визнавати, – Зеленський
Джерело:Володимир Зеленський
У День Збройних Сил України глава держави звернувся до іноземних колег. Зеленський закликав партнерів й надалі підтримувати Україну.
Президент розпочав свою промову з нагадування, що в Україні триває вже 286 день війни. Він зазначив, що ми боремося проти ворога, якого донедавна вважали непереможним.
Варте уваги Зеленський відвідав поранених захисників у госпіталі в Києві та вручив їм нагороди
Путін не хоче визнавати своєї поразки
Зеленський згадав публікацію Мадлен Олбрайт, у якій вона напередодні повномасштабного вторгнення зазначала, що російський диктатор робить велику історичну помилку. Президент наголосив, що це були пророчі слова.
Він справді зробив велику помилку. Найбільшу у своєму житті та у житті сучасних поколінь росіян,
– сказав Зеленський.
За словами глави держави, ідея-фікс будь-якої диктатури – заперечувати свої помилки. Саме так зараз поводиться Росія.
Очільник країни наголосив, що загарбники вже програли, проте Путін продовжує воювати, аби не зізнаватись у своїх помилках.
Винні мають бути покарані
Україна та вільний світ точно не мають змінювати свої цілі й обмінювати на якісь компроміси свої цінності, якщо диктатура боїться визнати помилку та спокушає передишкою в боях.
За словами президента, той, хто почав неспровоковану та злочинну війну, повинен програти й понести відповідальність. Україна та світ мають отримати гарантії миру, стабільності та безпеки.
"Будь-який інший варіант, окрім української перемоги, буде помилкою, і це треба чесно визнавати", – сказав Зеленський.
Саме тому Україна й надалі потребує підтримки світу.
ЗСУ впевнено наближають перемогу: що відомо
- Біля Сватового та Кремінної ситуація залишається без кардинальних змін. Окупаційні війська Росії перебувають у глухій обороні. Водночас біля Білогорівки українські захисники цілодобово відбивають ворожі атаки.
- Від початку вторгнення в Україну окупанти втратили щонайменше 92 740 своїх солдатів. Зокрема, за добу 6 грудня кількість загарбників скоротилася ще на 540 осіб.
- Вранці 5 грудня в Росії сталися вибухи на аеродромі стратегічної авіації в Енгельсі та авіабазі Дягілєво, що поблизу Рязані. За попередніми даними, відомо про два пошкоджених бомбардувальники Ту-95.
- Втрати окупантів майже вдвічі перевищують кількість американських військовослужбовців, які загинули у В'єтнамі.