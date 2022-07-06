Залишились лише руїни: моторошні кадри знищеного вищого навчального закладу у Харкові

Вночі, 6 липня, окупанти завдали по Харкову щонайменше 4 ракетних удари. Російська ракета знищила один з найкращих українських вищих навчальних закладів.

Про це 24 каналу розповіла кореспондентка із Харкова Анна Черненко. За її словами, це було пряме влучання. Не виключено, що воно стало можливим завдяки прямому наведенню з координатами.

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Наслідки цього ракетного удару дуже страшні. Навчальний корпус вщент зруйновано.

Зруйнований харківський вищий навчальний заклад /Фото Анни Черненко, 24 канал

Ректор університету розповів, що снаряд зруйнував понад 50% навчального закладу. Окупанти знищили фоє центрального корпусу, кілька великих лекційних аудиторій, наукову бібліотеку та музей університету,

– розповіла Анна Черненко.

"Під завалами також опинився пам'ятник Сковороді на центральній площі, де проходили всі урочистості. Правоохоронці ще обшукують завали в пошуках снаряда чи його залишків", – додала кореспондентка.



Цей навчальний заклад входить до топ-5 університетів України / Фото Анни Черненко, 24 канал

Важливо додати, що на одному із поверхів була меморіальна зала пам'яті загиблих воїнів АТО. Тут вшановували полеглих воїнів за нашу незалежність, каже журналістка.

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Російські окупанти змінили тактику обстрілів

У Харківській ОВА зазначили, що окупанти протягом 5 днів обстрілюють Харків на світанку. Вогонь відкривають близько 4 ранку, хоча до цього обстріли були близько 23:00. Росіяни абсолютно свідомо б'ють по цивільних об'єктах. Таку тактику використовують, щоб залякати людей.

Заступник глави ОВА Роман Семенуха повідомив 4 липня росіяни двома ракетами атакували будівлю гімназії. На щастя, там нікого не було, тому обійшлося без жертв та поранених.

3 липня окупанти обстріляли приватне домоволодіння у Новобаварському районі Харкова. У будинку поблизу повилітали вікна. Є потерпіла – 54-річна жінка. Її госпіталізували у середньому стані важкості.

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