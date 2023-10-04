Вбив ворожий дрон: в Україні на фронті загинув доброволець із Латвії

На жаль, на війні в Україні загинув доброволець із Латвії. Його вбили російські загарбники біля міста Лиман, що на Донеччині.

Військовий загинув під час атаки ворожого дрона. Ім'я та позивний Героя – поки невідомі.

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Що відомо про загиблого воїна із Латвії

Латвійські ЗМІ розповіли, що смерть добровольця підтвердили його побратими. Однак влада України та Латвії не прокоментували ще цю інформацію.

Колишній командир Національних збройних сил Юріс Далбіньш зазначив, що соратники загиблого воїна подбають про те, щоб його тіло було доставлено до Латвії, і його було поховано згідно з військовим регламентом.

Відомо, що військовий служив у складі Інтернаціонального легіону. Попередньо, він міг загинути тоді ж, коли не стало добровольця з Естонії Танеля Кріггуля.

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