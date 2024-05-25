"Наймолодший на концерті Кобзона": на війні вперше загинув окупант 2006 року народження

25 травня 2024, 21:52
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Понад рік тому Кремль дозволив 18-річним хлопцям підписувати контакт з міноборони, і після цього їх відразу відправляли на війну. Нині Росія встановлює нові антирекорди, адже в зоні так званої "сво" вперше загинув росіянин 2006 року народження.

Про це пишуть у російських ЗМІ. Зокрема, ліквідацію наймолодшого окупанта підтверджують у виданні "Медіазона", яке відстежує статистику загиблих росіян, передає 24 Канал.

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Наймолодший з відомих ліквідованих окупантів

Журналістам вдалося підтвердити факт того, що на війні в Україні загинув Даніла Єрмоленко 2006 року народження. Згідно з підтвердженими даними про втрати Росії, Єрмоленко – наймолодший з ліквідованих окупантів. 

Так, 18-річний хлопець служив у мотострілецькому батальйоні й входив до складу штурмового загону. 6 квітня Єрмоленка відправили до села Бердичі Донецької області на "бойове завдання", однак він з нього так і не повернувся. У мережі пишуть, що Єрмоленко мав громадянство Казахстану й раніше жив там. Як окупант опинився на війні – невідомо.


18-річний Даніла Єрмоленко / Фото з росЗМІ

У селі  Верхній Бугаліш у Свердловській області вже поховали 18-річного окупанта. Хоча Єрмоленко не перший ліквідований 18-річний окупант, однак він – наймолодший з усіх. До цього було відомо про ліквідованих росіян 2005 року народження.


18-річного окупанта поховали у Росії / Фото з росЗМІ

Росія відправляє на війну 18-річних

  • Вперше про загибель 18-річного окупанта на війні стало відомо 31 грудня 2023 року. Тоді у ЗМІ повідомили, що у боях на Харківщині загинув Стас Сільченков. Окупант тільки-но закінчив школу, втім, замість навчання вирішив підписати контракт з міноборони Росії. 
  • Відтоді й до 15 січня 2024 року було підтверджено 5 смертей 18-річних окупантів на війні проти України. У розвідці Великої Британії тоді наголошували, що Росія змушує 18-річних підписувати контракти з міноборони, щоб виконати мобілізаційний план. 
  • У росЗМІ пишуть, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло щонайменше 53 випадки ліквідації 18 – 19-річних окупантів. Також у ЗМІ підтверджували ліквідацію Даниїла Чистякова. Хлопець підписав контракт з російським міноборони відразу після закінчення школи. 

Автор: Анжеліка Байбак