"Наймолодший на концерті Кобзона": на війні вперше загинув окупант 2006 року народження
Понад рік тому Кремль дозволив 18-річним хлопцям підписувати контакт з міноборони, і після цього їх відразу відправляли на війну. Нині Росія встановлює нові антирекорди, адже в зоні так званої "сво" вперше загинув росіянин 2006 року народження.
Про це пишуть у російських ЗМІ. Зокрема, ліквідацію наймолодшого окупанта підтверджують у виданні "Медіазона", яке відстежує статистику загиблих росіян, передає 24 Канал.
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Наймолодший з відомих ліквідованих окупантів
Журналістам вдалося підтвердити факт того, що на війні в Україні загинув Даніла Єрмоленко 2006 року народження. Згідно з підтвердженими даними про втрати Росії, Єрмоленко – наймолодший з ліквідованих окупантів.
Так, 18-річний хлопець служив у мотострілецькому батальйоні й входив до складу штурмового загону. 6 квітня Єрмоленка відправили до села Бердичі Донецької області на "бойове завдання", однак він з нього так і не повернувся. У мережі пишуть, що Єрмоленко мав громадянство Казахстану й раніше жив там. Як окупант опинився на війні – невідомо.
18-річний Даніла Єрмоленко / Фото з росЗМІ
У селі Верхній Бугаліш у Свердловській області вже поховали 18-річного окупанта. Хоча Єрмоленко не перший ліквідований 18-річний окупант, однак він – наймолодший з усіх. До цього було відомо про ліквідованих росіян 2005 року народження.
18-річного окупанта поховали у Росії / Фото з росЗМІ
Росія відправляє на війну 18-річних
- Вперше про загибель 18-річного окупанта на війні стало відомо 31 грудня 2023 року. Тоді у ЗМІ повідомили, що у боях на Харківщині загинув Стас Сільченков. Окупант тільки-но закінчив школу, втім, замість навчання вирішив підписати контракт з міноборони Росії.
- Відтоді й до 15 січня 2024 року було підтверджено 5 смертей 18-річних окупантів на війні проти України. У розвідці Великої Британії тоді наголошували, що Росія змушує 18-річних підписувати контракти з міноборони, щоб виконати мобілізаційний план.
- У росЗМІ пишуть, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинуло щонайменше 53 випадки ліквідації 18 – 19-річних окупантів. Також у ЗМІ підтверджували ліквідацію Даниїла Чистякова. Хлопець підписав контракт з російським міноборони відразу після закінчення школи.