Повернувся на фронт навіть після поранення: на війні загинув 20-річний доброволець з Прикарпаття

20-річний нацгвардієць Богдан Ваків так і не дочекався весни. Захисник з села Раків Івано-Франківської області загинув на Луганщині 28 лютого.

Про смерть Героя повідомив голова бюджетної комісії Івано-Франківської обласної ради Назарій Іванів. Він зазначив, що Богдан загинув під час мінометного обстрілу одного із сіл Луганської області.

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Що відомо про захисника

Богдан Ваків був стрільцем-радіотелефоністом стрілецького батальйону Національної Гвардії України. Закінчив Львівське вище професійне училище технологій та сервісу.

Коли почалась повномасштабна війна, хлопець пішов добровольцем на передову захищати Україну та свій народ від російських загарбників.

Навіть після важких травм на фронті та трьох місяців лікування знову взяв до рук зброю, щоб продовжити боротьбу за вільне майбутнє у незалежній державі.

У захисника залишились мама та сестра.

Юний захисник після поранення повернувся на фронт / Фото Назарій Іванів

Редакціявисловлює щирі співчуття родині загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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