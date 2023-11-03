"А там в окопі сонечко сідало": мати присвятила щемливий вірш сину, який загинув під Бахмутом
Джерело:Глибоцька територіальна громада
На війні з російськими окупантами загинув український воїн з Буковини Сергій Пенюк. Молодий воїн віддав своє життя у боях на Бахмутському напрямку.
Воїн із селища Глибока Чернівецької області загинув під час виконання бойового завдання. Сергій Пенюк був бійцем прикордонного загону.
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Воїн з Буковини загинув під час виконання бойового завдання
Людмила, мати Сергія, опублікувала щемливий вірш після втрати сина.
Просила я тебе, синок,
Не йди, бо там стріляють,
А ти все говорив: "Матуся, я все знаю".
А там в окопі сонечко сідало,
Мені сказали, що тебе не стало.
А в грудях в мене серце калаталось,
що в сина мого життя обірвалось.
Торкнулася я тебе, а ти холодний,
Живіт запав, мабуть синок голодний,
Матуся плаче, а роки минають.
Мій син Герой, Герої не вмирають…
На фронті загинув депутат Мирослав Ляшок
- На війні з російськими окупантами загинув депутат від "Європейської Солідарності" Мирослав Ляшок. Він загинув під Вугледаром, стримуючи наступ росіян.
- Раніше Ляшок тримав оборону на рідній Сумщині, а потім на Сході. Влітку 2022 року Ляшок взяв коротку відпустку з фронту й одружився з коханою.
- У жовтні на фронті загинув випускник Харківського університету Сковороди Володимир Геращенко. Він прийняв останній бій, виконуючи бойове завдання неподалік села Подоли Куп'янського району.
- У вересні на фронті загинув воїн родом з Хмельниччини Сергій Іванюк. У нього було двоє дітей.